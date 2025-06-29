無懼禁令 布達佩斯驕傲遊行主辦方估20萬人上街

中央社／ 布達佩斯28日綜合外電報導

匈牙利首都布達佩斯今天舉行「驕傲遊行」，大批群眾無視禁令走上街頭，主辦單位宣稱參與人數打破過往紀錄，達到20萬人，此舉也被視為是對歐盟打壓LGBTQ權利的1次重大反擊。

綜合法新社和路透社報導，布達佩斯驕傲遊行（Pride march）主席拉德范伊（Viktoria Radvanyi）告訴記者：「我們認為有18萬到20萬人參與活動。很難精確估算，因為從來沒有這麼多人參加布達佩斯驕傲遊行。」

美聯社則稱，約有10萬人參加這場匈國史上規模最大的LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）驕傲遊行。主辦單位表示，這場遊行被認為是對總理奧班（Viktor Orban）政府的公開譴責。

匈牙利國會於今年3月18日通過法案，禁止LGBTQ+族群舉行驕傲遊行，理由是可能對兒童有害。

遊行隊伍從布達佩斯市政廳出發，穿越市中心，最後跨過多瑙河（Danube River）上的伊莉莎白橋（Erzsebet Bridge）。人群隨著音樂起舞，揮舞彩虹旗與反政府旗幟。

遊行群眾說，這不僅是為了捍衛性少數族群的基本權利，同時也要抗議奧班政府對民主制度的打壓。

族群 匈牙利 LGBTQ

延伸閱讀

六福村夏日慶典登場 日夜體驗水舞、煙火與音浪濕身派對

雞排妹酸有錢遊行還募款 館長開直播嗆聲挨告不起訴確定

川普實現閱兵夢 逾6600兵、150車、50架飛機震撼華府

罷團花蓮縣府前遊行邀民眾投票 藍營黨團表達嚴正譴責

相關新聞

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童

渣打CEO喊讀MBA浪費時間 「這科」反而有用！曝職場2重要技能

渣打CEO溫特斯（Bill Winters）表示，他在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得的MBA學位並非最佳利用時間的方...

菲律賓驕傲大遊行舉標語「勇敢做自己」 民眾欽羨台灣平權成就

菲律賓LGBTQ+社群今天盛大舉辦園遊會與驕傲遊行（Pridemarch），參與者欽羨台灣是亞洲同性婚姻合法化先驅，也期...

防兒童吸二手菸 法國6月29日起海灘、公園等地禁菸

法國政府宣布，自明天起禁止在海灘、公園、公共花園及公車亭等地吸菸，違者將處135歐元（約新台幣4600元）罰款。衛生官員...

「非常可怕」加國台裔議員辦公室遭爆裂物攻擊 各界譴責暴力

加拿大卑詩省台裔省議員，目前擔任基礎建設廳長的馬博文（Bowinn Ma）今天辦公室遭到炸彈攻擊，所幸無人受傷。馬博文感...

趁乘客熟睡偷錢！暑假赴日旅遊注意 日本線機內現金失竊案件大增

暑假赴日旅遊在飛機上要保管好財務。共同通信報導，日本國土交通省統計熱門的成田、關西及福岡機場去年接獲乘客在機內財務失竊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。