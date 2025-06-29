無懼禁令 布達佩斯驕傲遊行主辦方估20萬人上街

匈牙利首都布達佩斯今天舉行「驕傲遊行」，大批群眾無視禁令走上街頭，主辦單位宣稱參與人數打破過往紀錄，達到20萬人，此舉也被視為是對歐盟打壓LGBTQ權利的1次重大反擊。

綜合法新社和路透社報導，布達佩斯驕傲遊行（Pride march）主席拉德范伊（Viktoria Radvanyi）告訴記者：「我們認為有18萬到20萬人參與活動。很難精確估算，因為從來沒有這麼多人參加布達佩斯驕傲遊行。」

美聯社則稱，約有10萬人參加這場匈國史上規模最大的LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）驕傲遊行。主辦單位表示，這場遊行被認為是對總理奧班（Viktor Orban）政府的公開譴責。

匈牙利國會於今年3月18日通過法案，禁止LGBTQ+族群舉行驕傲遊行，理由是可能對兒童有害。

遊行隊伍從布達佩斯市政廳出發，穿越市中心，最後跨過多瑙河（Danube River）上的伊莉莎白橋（Erzsebet Bridge）。人群隨著音樂起舞，揮舞彩虹旗與反政府旗幟。

遊行群眾說，這不僅是為了捍衛性少數族群的基本權利，同時也要抗議奧班政府對民主制度的打壓。