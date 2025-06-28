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巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

中央社／ 白夏瓦28日綜合外電報導
巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童。圖／歐新社
巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童。圖／歐新社

巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童。

法新社報導，巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）災難管理局今天指出，自本月25日以來，該省至少有13人喪命。

有8名罹難者是孩童，豪雨導致房屋牆壁及屋頂坍塌，奪去他們的性命。

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）官員談到，過去24小時有11人在暴洪及山崩中喪生。這使巴國最新罹難人數攀升至24人。

該省災難管理局昨天深夜表示，罹難者包含「4名孩童及3名女性，另有6人受傷」。

根據該省災難管理局，洪水也在開柏普赫圖赫瓦省造成56間民宅受損，其中6間全毀。

巴基斯坦氣象部示警，至少在7月1日前，豪雨及其可能引發的暴洪風險仍高。

豪雨 巴基斯坦 山崩

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