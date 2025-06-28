聽新聞
0:00 / 0:00
渣打CEO喊讀MBA浪費時間 「這科」反而有用！曝職場2重要技能
渣打CEO溫特斯（Bill Winters）表示，他在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得的MBA學位並非最佳利用時間的方式。
溫特斯周二接受彭博社採訪時談到自己的學習經歷，「我學的是國際關係和歷史。後來我讀了MBA，但那是浪費時間」。
他1983年畢業於科爾蓋特大學（Colgate University），獲得國際關係學位。他於1988年從沃頓商學院獲得MBA學位。
在他看來，本科學位時期修讀的人文學科，教會他「如何思考」更有用，溫特斯說：「在大學裡，我學會如何思考。而在我離開大學後的40年裡，這些技能一直在退化，退化，再退化。現在它們正重新變得重要起來」。
這名行政總裁表示，隨著人工智能（AI）的興起，學會如何思考和有效溝通在工作場所變得更加重要，「技術性技能正在由機器提供，或者由世界其他地區精通技術技能且成本相對較低的人提供」。
他還稱：「我要回到好奇心和同理心上。真正、真正地理解你正在打交道的對象，並預先預判他們的需求」。
延伸閱讀：
嶺大校長談AI世代人才密碼 領域知識不能取代AI需培育複合型人才
RK Invest《Big Ideas 2025》總結:科技創新如何重塑未來｜蘇仲成
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言