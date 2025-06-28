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渣打CEO喊讀MBA浪費時間 「這科」反而有用！曝職場2重要技能

香港01／ 撰文／洪怡霖
渣打CEO溫特斯。圖／路透社
渣打CEO溫特斯。圖／路透社

渣打CEO溫特斯（Bill Winters）表示，他在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得的MBA學位並非最佳利用時間的方式。

溫特斯周二接受彭博社採訪時談到自己的學習經歷，「我學的是國際關係和歷史。後來我讀了MBA，但那是浪費時間」。

他1983年畢業於科爾蓋特大學（Colgate University），獲得國際關係學位。他於1988年從沃頓商學院獲得MBA學位。

在他看來，本科學位時期修讀的人文學科，教會他「如何思考」更有用，溫特斯說：「在大學裡，我學會如何思考。而在我離開大學後的40年裡，這些技能一直在退化，退化，再退化。現在它們正重新變得重要起來」。

這名行政總裁表示，隨著人工智能（AI）的興起，學會如何思考和有效溝通在工作場所變得更加重要，「技術性技能正在由機器提供，或者由世界其他地區精通技術技能且成本相對較低的人提供」。

他還稱：「我要回到好奇心和同理心上。真正、真正地理解你正在打交道的對象，並預先預判他們的需求」。

延伸閱讀：

嶺大校長談AI世代人才密碼 領域知識不能取代AI需培育複合型人才

RK Invest《Big Ideas 2025》總結:科技創新如何重塑未來｜蘇仲成

文章授權轉載自《香港01》

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