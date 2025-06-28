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菲律賓驕傲大遊行舉標語「勇敢做自己」 民眾欽羨台灣平權成就

中央社／ 奎松市28日專電
菲律賓LGBTQ+社群26日在菲律賓大學校區盛大舉辦園遊會與驕傲遊行，要求政府促進性別平權。圖／中央社
菲律賓LGBTQ+社群26日在菲律賓大學校區盛大舉辦園遊會與驕傲遊行，要求政府促進性別平權。圖／中央社

菲律賓LGBTQ+社群今天盛大舉辦園遊會與驕傲遊行（Pridemarch），參與者欽羨台灣是亞洲同性婚姻合法化先驅，也期盼菲律賓政府在性平領域能夠急起直追。

6月被稱為同志驕傲月，由菲律賓多個LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒）團體組成的「驕傲菲律賓」（Pride PH），今天與奎松市（Quezon City）市政府在菲律賓大學校區，聯合主辦「為愛戰鬥」（Love Laban）園遊會及大遊行，主辦方估計有20多萬人參加。

「驕傲菲律賓」是於2021年在奎松市首辦的年度活動，旨在為LGBTQ+社群提供安全空間表達性別傾向、分享故事，以及為權益發聲。

菲律賓大學婦女與性別研究中心教授耶南德茲（Eloisa Hernandez）告訴中央社，她與同性伴侶一起生活已經21年，但仍未受到菲律賓法律承認。

耶南德茲說：「我們欽羨台灣認可同性婚姻，現在是時候讓我們和所有人都享有一樣的權利了。」

民團「並肩青年」（Akbayan Youth）成員法蘭克（Frank）感嘆，菲律賓LGBTQ+社群爭取性別平權已有25年之久，但直到今日仍然面對許多歧視。

法蘭克呼籲菲律賓國會及各地方議會通過性別平權法案，在就業、教育、醫療保健和公共服務等各領域，為包括LGBTQ+在內的所有人，提供平等的機會和保障。

遊行參與者妮瓦娜（Nirvana）則表示，身邊許多朋友因未得到父母認同而不敢出櫃，她希望這些人不要覺得孤單，因為就像今天的活動現場一樣，有很多人願意發聲相挺。

園遊會現場擺滿義賣攤位，現場花車色彩繽紛、氣氛歡樂。參與遊行的民眾或身披彩虹旗、或撐彩虹傘，以對性別平權表達支持；也有許多參與者手持「勇敢做自己」、「性別認同不是罪」等標語發聲。

菲律賓政府雖在婦女平權領域獲得國際認可，但LGBTQ+權益卻仍面對挑戰，雖然合意的同性交往不算犯罪，但並沒有全國性法律保護LGBTQ+社群免受歧視，同性婚姻也沒有得到法律承認。

菲律賓「每日論壇報」（Daily Tribune）今年4月曾報導，菲律賓社會對LGBTQ+社群的歧視，包括職場霸凌、升遷障礙以及因此造成的人才出走等，導致國內生產毛額（GDP）每年損失730億披索（約新台幣375億元）。

菲律賓LGBTQ+社群26日在菲律賓大學校區盛大舉辦園遊會與驕傲遊行，氣氛熱烈。圖為機車車隊。圖／中央社
菲律賓LGBTQ+社群26日在菲律賓大學校區盛大舉辦園遊會與驕傲遊行，氣氛熱烈。圖為機車車隊。圖／中央社

跨性別 菲律賓 同性婚姻 LGBTQ

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