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立陶宛國會推修憲 擬允許16歲公民參與地方選舉

中央社／ 維爾紐斯28日專電
立陶宛國會日前啟動憲法修正程序，計畫賦予16歲青少年參與地方選舉的權利，取得市長與市議員投票權。示意圖／ingimage
立陶宛國會日前啟動憲法修正程序，計畫賦予16歲青少年參與地方選舉的權利，取得市長與市議員投票權。示意圖／ingimage

立陶宛國會日前啟動憲法修正程序，計畫賦予16歲青少年參與地方選舉的權利，取得市長與市議員投票權。這項提案在提交程序中獲得多數支持，但也引發部分國會議員及法律部門的質疑。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，該憲法修正案在26日的初步表決中獲得78票贊成、3票反對、8票棄權，提案將進入委員會階段進一步審查。

立陶宛憲法目前規定，擁有投票權者須年滿18歲。社會民主黨籍議員馬提奈提斯（Tomas Martinaitis）表示，此舉主要目的是加強民主並促進青年公民參與。他指出，許多年輕人在18歲後離開家鄉、前往大城市就學或工作，因此16歲時仍與地方社區保持密切聯繫，是參與地方治理的理想時機。

馬提奈提斯表示，國際經驗顯示人們越早參與選舉，將來的政治參與度就越高，因此應該讓青年更早接觸民主制度，培養負責任的公民意識。

不過，保守派議員歐竹拔（Audronius Azubalis）則批評提案，認為16歲青少年尚未成熟，難以負擔選舉責任。他認為將投票年齡下修至16歲，是剝奪年輕人成為成熟公民的過程，而年輕人應該專注於學習與成長，而不是過早承擔政治選擇的重擔。

該修憲案獲得逾百名國會議員連署支持，但立陶宛國會法律部門指出，立陶宛憲法與民法皆將成年定義為18歲，未成年人依法被視為尚未具備完全行為能力。

此外，憲法法庭曾強調，憲法的穩定性應被尊重，僅在具「重大必要性」時方可修改。國會法律部門進一步表示，目前提案所列目標是否構成修憲的法律必要性，仍存疑慮。

根據立陶宛憲法，修憲案需在委員會審查完成後經國會兩次投票通過，兩次表決間需至少間隔3個月，且每次須獲得國會全體的3/5同意，也就是141席中至少94票支持，方能成立。

在上屆國會，自由派議員曾提出類似修憲案，但未進入正式討論階段。此次提案若順利推進，將使立陶宛成為繼愛沙尼亞之後，另一個允許16歲公民參與地方選舉的歐洲國家。

議員 立陶宛 憲法法庭

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