防兒童吸二手菸 法國6月29日起海灘、公園等地禁菸
法國政府宣布，自明天起禁止在海灘、公園、公共花園及公車亭等地吸菸，違者將處135歐元（約新台幣4600元）罰款。衛生官員表示，「菸草必須從有孩童的地方消失」。
法新社報導，法國政府公報今天公布的這項法令，還將禁止在圖書館、游泳池和學校外圍抽菸，旨在保護孩童免於吸二手菸。
違反禁令者將面臨135歐元罰款。該法令未提及電子菸，且露天咖啡座不包含在禁令內。
法國衛生與家庭部長沃特蘭（Catherine Vautrin）5月曾表示，「菸草必須從有孩童的地方消失」，並強調「孩子們有呼吸乾淨空氣的權利」。
統計資料顯示，法國每年估計約有7萬5000人死於菸草相關的併發症。
根據近日所做民調，約6成法國民眾支持公共場所禁止吸菸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言