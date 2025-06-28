防兒童吸二手菸 法國6月29日起海灘、公園等地禁菸

法國政府宣布，自明天起禁止在海灘、公園、公共花園及公車亭等地吸菸，違者將處135歐元（約新台幣4600元）罰款。衛生官員表示，「菸草必須從有孩童的地方消失」。

法新社報導，法國政府公報今天公布的這項法令，還將禁止在圖書館、游泳池和學校外圍抽菸，旨在保護孩童免於吸二手菸。

違反禁令者將面臨135歐元罰款。該法令未提及電子菸，且露天咖啡座不包含在禁令內。

法國衛生與家庭部長沃特蘭（Catherine Vautrin）5月曾表示，「菸草必須從有孩童的地方消失」，並強調「孩子們有呼吸乾淨空氣的權利」。

統計資料顯示，法國每年估計約有7萬5000人死於菸草相關的併發症。

根據近日所做民調，約6成法國民眾支持公共場所禁止吸菸。