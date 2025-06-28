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「非常可怕」加國台裔議員辦公室遭爆裂物攻擊 各界譴責暴力

中央社／ 溫哥華27日專電
加拿大卑詩省台裔省議員、省基礎建設廳長馬博文（Bowinn Ma）辦公室遭到炸彈攻擊。她向外界報平安，並感謝各界關心，不願揣測攻擊是否涉及政治因素。圖／中央社
加拿大卑詩省台裔省議員、省基礎建設廳長馬博文（Bowinn Ma）辦公室遭到炸彈攻擊。她向外界報平安，並感謝各界關心，不願揣測攻擊是否涉及政治因素。圖／中央社

加拿大卑詩省台裔省議員，目前擔任基礎建設廳長的馬博文（Bowinn Ma）今天辦公室遭到炸彈攻擊，所幸無人受傷。馬博文感謝各界關心，但不願揣測可能的作案動機，各政黨齊聲譴責暴力行為。

事件發生在當地時間27日凌晨4點15分左右。有人故意在馬博文辦公室門口放置一枚爆炸裝置，導致她辦公室的大門受損。

現年39歲的馬博文是北溫哥華–朗斯代爾區（North Vancouver–Lonsdale）選區省議員，該區是伊朗裔的大本營，正值伊朗政治局勢動盪，而伊朗長期以來被點名有干預加拿大之嫌，這次爆炸和地緣政治的聯繫度成了當地民眾議論焦點。

此外，卑詩省上個月通過具爭議的「基礎設施項目法案」（Infrastructure Projects Act），法案授權省政府可簡化流程、加速重大基礎建設項目，遭批評將損害環境和原住民權利。因此也有民眾認為身為基礎建設廳長的馬博文成了襲擊目標，就是為了給執政黨一記教訓。

不少網友則對於一向平和的加拿大也出現針對政治人物的攻擊感到憂慮，認為全球政治動盪和經濟低迷擾亂了人心，刺激了極端行為。

北溫警方發言人沙哈克（Mansoor Sahak）說：「尚未知是否出於政治動機，正在調查所有可能性。」

馬博文第一時間對外報平安，感謝各地民眾的慰問及跨黨派議員的支持，但她希望外界避免不必要的猜測。她稱無論歹徒動機為何，這起事件「非常可怕」。

卑詩省長尹大衞（David Eby）對激進的暴力行為感到不安，稱將傷害民主、傷害整個社會。

馬博文的父母均來自台灣，她出生於加拿大，卑詩大學工程學系畢業、商學院管理碩士，是地球科學家協會註冊專業工程師，曾在溫哥華國際機場擔任工程專案經理，2017年當選省議員，當時前總統蔡英文還特地發賀電，恭喜馬博文和另外兩位台裔省議員康安禮、陳葦蓁成功進軍省議會，創下首度有台裔擔任卑詩省議員的紀錄。

辦公室 議員 爆炸 加拿大

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