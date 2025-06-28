趁乘客熟睡偷錢！暑假赴日旅遊注意 日本線機內現金失竊案件大增

暑假赴日旅遊在飛機上要保管好財務。共同通信報導，日本國土交通省統計熱門的成田、關西及福岡機場去年接獲乘客在機內財務失竊的件數大增。

2024年日本國內線與國際線旅客數最多的五座機場為，東京羽田、成田及關西、福岡與新千歲。共同通信今年5月向這五座機場轄區內的警察機關詢問「機內竊盜事件」的報案件數。

結果顯示與2023年相比，成田機場從8件增加至17件，等於是2.1倍；關西機場從10件增至17件、福岡機場從3件增至10件。不過，羽田機場由18件減至9件，新千歲機場2023年與2024年皆為1件。

推測原因包括新冠疫情結束後訪日旅客增加，以及日圓貶值帶來的效應。許多案件發生於乘客熟睡期間，隨身攜帶的現金遭竊，專家呼籲儘速採取對策。