快訊

疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

徐乃麟自曝吃這道上海名菜中毒 連拉5天險沒命「從此有陰影」

一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾300億經濟效益

「國有器官」瑞典政治週放映 專家提醒小心大陸威脅

中央社／ 斯德哥爾摩28日專電
紀錄片「國有器官」在瑞典重要政治活動「阿爾梅道週」（Almedalen Week）播映，中國問題專家吳文昕（左）出席座談與現場觀眾互動。瑞典台灣協會提供／中央社
紀錄片「國有器官」在瑞典重要政治活動「阿爾梅道週」（Almedalen Week）播映，中國問題專家吳文昕（左）出席座談與現場觀眾互動。瑞典台灣協會提供／中央社

紀錄片「國有器官」26日在瑞典年度大型政治活動「阿爾梅道週」放映，吸引不少觀眾入場；中國問題專家吳文昕受邀出席映後座談，他提醒在場觀眾，中國才是最危險的威脅。

瑞典哥特蘭島（Gotland）的阿爾梅道週（Almedalen Week）是瑞典重要大型政治活動，國際人權服務社（ISHR）今年籌畫「國有器官」放映會，吸引許多觀眾到場觀賞。

國際人權服務社表示，每年都會參與阿爾梅道週，中國人權問題是他們關心的重點之一，今年透過播放紀錄片，及邀請中國問題專家吳文昕出席映後座談，希望更多人能知道中國官方對良心犯強制摘取器官的情形。

瑞典觀眾在座談發問踴躍，不少人表示希望這部紀錄片能夠在更多地方播映，讓更多人知道影片中討論的器官活摘問題；有人提問瑞典從國家與個人的層面可以怎麼做？也有觀眾好奇法輪功為何被中共針對。

吳文昕認為，瑞典人普遍了解俄羅斯的威脅，但對於中國表面無害但實際有所目的的兩面手法不夠認識，容易忽略中國才是長遠來說對世界威脅最大的國家。他表示，需要有更多人發聲，他鼓勵在場觀眾把在「國有器官」中看到的故事告訴身邊的人。

瑞典台灣協會會長吳文瑄在座談中發言表示，「中國讓很多人以為台灣是中國的一部份，但事實上，台灣從來沒有一分鐘被中華人民共和國的政權統治。」

她表示，一般人可能覺得「國有器官」的議題離自己很遠，可以做的事情很少，但她認為，瑞典人所能做到最簡單的事情就是抵制Temu跟SHEIN這種中國電商，減少支持中國經濟的小動作是人人都能做到的。

阿爾梅道週是瑞典最重要的政治性大型活動，由瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）發起，從1968年起，每年夏天在哥特蘭島舉辦，是各大政黨、倡議團體、非營利組織、新聞媒體等從事政治相關工作的團體與個人不可錯過的重要活動。

阿爾梅道週是瑞典最重要的政治性大型活動，吸引從事政治相關工作的團體與個人參與。圖為樂施會（Oxfam）設置的裝置藝術，諷刺政治人物對瑞典貧窮問題視而不見。圖／中央社
阿爾梅道週是瑞典最重要的政治性大型活動，吸引從事政治相關工作的團體與個人參與。圖為樂施會（Oxfam）設置的裝置藝術，諷刺政治人物對瑞典貧窮問題視而不見。圖／中央社

觀眾 瑞典 國有器官

延伸閱讀

瑞典最大宗環境罪案 「垃圾女王」亂倒20萬噸有毒物遭判刑

瑞典智庫：全球9擁核國家正強化核武庫 冷戰以來首見反轉

瑞典環保少女遭驅逐 怒控以色列「在國際水域綁架我們」

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

相關新聞

一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾3百億經濟效益

亞馬遜創辦人貝佐斯與前電視台主播（Lauren Sanchez）本周在威尼斯舉辦為期3天的婚禮慶祝活動，邀請眾多來自影視...

「國有器官」瑞典政治週放映 專家提醒小心大陸威脅

紀錄片「國有器官」26日在瑞典年度大型政治活動「阿爾梅道週」放映，吸引不少觀眾入場；中國問題專家吳文昕受邀出席映後座談，...

歐盟欲列鰻魚為瀕危物種 日本非常遺憾 1主因反對

日本農林水產大臣小泉進次郎27日表示，日本將反對歐盟將鰻魚列入瀕危物種名單，以限制其進出口貿易的相關呼籲。

越南胡志明市噪音投訴1年2萬件 K歌釀民怨激增

越南噪音汙染問題嚴重，胡志明市過去一年半接獲逾2萬件投訴。一名裴姓男子近日不滿鄰居抱怨他唱歌太吵，竟前往砸門咆哮，影片上...

和歌山四隻熊貓啟程返陸 日本粉絲赴園區送別「祝幸福生活」

今天上午8點多，日本和歌山縣「冒險世界」遊樂園的4隻熊貓搭乘運輸卡車從園區出發前往關西機場，踏上返回大陸的旅程。大批來自...

美Vogue雜誌總編輯卸任

電影「穿著Prada的惡魔」本尊安娜.溫圖（Anna Wintour）將卸下Vogue美國版總編輯一職，但她仍將在母公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。