一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾3百億經濟效益

亞馬遜創辦人貝佐斯與前電視台主播（Lauren Sanchez）本周在威尼斯舉辦為期3天的婚禮慶祝活動，邀請眾多來自影視、金融與娛樂界的貴賓共襄盛舉。路透整理這場「世紀婚禮」的各項排場，以及創造出來的驚人經濟效益。

婚禮花費

威尼托大區（Veneto，包含威尼斯）主席扎亞（Luca Zaia）24日媒體表示，貝佐斯與桑切斯這場婚禮邀請約200到250名賓客，預計花費約4000萬到4800萬歐元（約新台幣14億到16.8億元）。

義大利觀光部27日也公布研究估算，整場婚禮對當地經濟的總體效應達到9億5700萬歐元（約新台幣335億元），其中8億9600萬歐元（約新台幣314億元）的效益來自「媒體曝光」的價值。

其餘部分則來自活動的直接或間接支出，例如旅館與場地費用約2840萬歐元（約新台幣10億元）、交通及其他服務費用約1760萬歐元（約新台幣6.2億元）。

威尼斯婚禮場地

婚禮慶祝活動從26日晚間拉開序幕，地點選在威尼斯市中心卡納雷吉歐區的聖母奧爾托教堂（Madonna dell'Orto）回廊，這座中世紀教堂內保存有16世紀畫家丁托列托（Tintoretto）的多件傑作。

27日，這對新人在聖馬可廣場對面的聖喬治小島上互換戒指，典禮上有義大利男高音波伽利的兒子馬特奧・波伽利（Matteo Bocelli）獻唱。

主要派對28日在「軍械庫」舉行，這裡曾是威尼斯共和國時期的著名造船廠。多家媒體報導，晚會有女神卡卡與艾爾頓・強的表演。

哪些名人出席？

美國總統川普的女兒伊凡卡與女婿庫許納是24日率先抵達威尼斯的嘉賓之一。隨後還有數十位頂級名流陸續到場，包括比爾・蓋茲、剛恢復單身的影星奧蘭多・布魯、NFL傳奇四分衛湯姆・布雷迪、約旦王后、美國電視天后歐普拉、以及實境秀明星金．卡戴珊與她的姊妹等等。

貝佐斯與桑切斯則於25日搭直升機抵達威尼斯。

婚禮賓客下榻地點

為迎接婚禮貴賓，威尼斯多家高檔飯店全數預訂一空，包括位於朱代卡島的奇普里亞尼飯店（Cipriani），以及聖馬可廣場附近的聖瑞吉飯店（St Regis）。

貝佐斯與桑切斯下榻在知名的阿曼威尼斯飯店（Aman），房間可眺望大運河，單晚房價至少4000歐元（約新台幣14萬元）。這間飯店也是美國影星喬治・克隆尼2014年與人權律師阿拉穆丁的婚禮場地。

貝佐斯與桑切斯的慈善捐款