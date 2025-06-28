致命熱穹罩歐洲！西班牙飆47度高溫 義道路熱到融化、法德暴雨奪命

邁入夏季，歐洲各國「熱穹」罩頂，帶來破紀錄高溫、野火與致命風暴。西班牙本周末氣溫恐飆至攝氏47度，義大利路面因高溫融化，法國和德國則遭暴雨成災，釀成多人傷亡。

每日郵報報導，西班牙馬約卡島日前傳出有遊客中暑身亡，氣象專家施楚茲（Gernot Schutz）指出，來自非洲的熱浪將進一步推升氣溫，部分地區恐達46到47度。西班牙當局呼籲民眾盡量待在室內，避免劇烈戶外活動，醫療單位也已待命，準備應對可能暴增的中暑病例，特別關注兒童、長者與慢性病患。

鄰近的葡萄牙國家氣象局表示，熱浪將從周末開始影響全國，南部及中北部河谷地區氣溫將突破40度。周日更熱，三分之二國土進入橙色高溫警報，首都里斯本預計飆到42度。

法國遭遇自1947年以來的第50次全國性熱浪，南部四個地區發布橙色警報，氣溫上看39度。法國氣象局指出，地中海表面海水溫度是「加劇因素」，讓夜晚更加悶熱難耐。另有九個地區從28日中午起也將進入橙色警報。

高溫過後暴雨隨之襲來。法國26日遭遇致命暴風雨，巴黎街道瞬間成河，強風暴雨吹倒大樹，釀成兩死17傷。南部有12歲孩童遭倒樹壓死，北部一名男子駕駛四輪機車撞上傾倒的樹木身亡。全國約11萬戶停電。

巴黎國民議會在總理發表談話時屋頂開始漏水，議會副議長被迫暫停辯論，讓消防人員進場檢查。稍後會議恢復時，工作人員用吸水墊臨時封住滲水點。

德國同樣遭遇強烈夏季風暴，柏林交通大亂，市郊鐵路26日晚間全面停駛，官方公告稱因「天候影響（樹木倒塌）」暫停全線服務。德國也傳出有人因風暴導致的樹倒事故身亡，另有一人重傷。

在義大利，北部道路因高溫融化被迫封閉。衛生部針對21座城市，包括羅馬、米蘭、威尼斯，發布紅色高溫警報，提醒民眾上午11點到下午6點避免外出，盡量到有空調的公共場所避暑。佛羅倫斯28日氣溫預計37度，羅馬、米蘭、拿坡里29日也將達36度。

威尼斯28日氣溫32度，體感接近36度，甚至迫使億萬富豪貝佐斯與桑切斯的婚前派對提前結束。26日傍晚，一場突如其來的暴雨打斷兩人的婚前慶祝活動。強風豪雨讓賓客全身濕透，大家緊急奔向水上計程車，活動比原定午夜結束時間提早約45分鐘落幕。