快訊

金曲36／歌王歌后出爐！〈星期五晚上〉奪年度歌曲獎 完整得獎名單曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

致命熱穹罩歐洲！西班牙飆47度高溫 義道路熱到融化、法德暴雨奪命

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
社群媒體上畫面顯示，法國巴黎26日深夜傾盆暴雨過後，一座地鐵站內積水成災，街道嚴重淹水，這場暴雨已造成當地兩人死亡。圖／擷自每日郵報
社群媒體上畫面顯示，法國巴黎26日深夜傾盆暴雨過後，一座地鐵站內積水成災，街道嚴重淹水，這場暴雨已造成當地兩人死亡。圖／擷自每日郵報

邁入夏季，歐洲各國「熱穹」罩頂，帶來破紀錄高溫、野火與致命風暴。西班牙本周末氣溫恐飆至攝氏47度，義大利路面因高溫融化，法國和德國則遭暴雨成災，釀成多人傷亡。

每日郵報報導，西班牙馬約卡島日前傳出有遊客中暑身亡，氣象專家施楚茲（Gernot Schutz）指出，來自非洲的熱浪將進一步推升氣溫，部分地區恐達46到47度。西班牙當局呼籲民眾盡量待在室內，避免劇烈戶外活動，醫療單位也已待命，準備應對可能暴增的中暑病例，特別關注兒童、長者與慢性病患。

鄰近的葡萄牙國家氣象局表示，熱浪將從周末開始影響全國，南部及中北部河谷地區氣溫將突破40度。周日更熱，三分之二國土進入橙色高溫警報，首都里斯本預計飆到42度。

法國遭遇自1947年以來的第50次全國性熱浪，南部四個地區發布橙色警報，氣溫上看39度。法國氣象局指出，地中海表面海水溫度是「加劇因素」，讓夜晚更加悶熱難耐。另有九個地區從28日中午起也將進入橙色警報。

高溫過後暴雨隨之襲來。法國26日遭遇致命暴風雨，巴黎街道瞬間成河，強風暴雨吹倒大樹，釀成兩死17傷。南部有12歲孩童遭倒樹壓死，北部一名男子駕駛四輪機車撞上傾倒的樹木身亡。全國約11萬戶停電。

巴黎國民議會在總理發表談話時屋頂開始漏水，議會副議長被迫暫停辯論，讓消防人員進場檢查。稍後會議恢復時，工作人員用吸水墊臨時封住滲水點。

德國同樣遭遇強烈夏季風暴，柏林交通大亂，市郊鐵路26日晚間全面停駛，官方公告稱因「天候影響（樹木倒塌）」暫停全線服務。德國也傳出有人因風暴導致的樹倒事故身亡，另有一人重傷。

在義大利，北部道路因高溫融化被迫封閉。衛生部針對21座城市，包括羅馬、米蘭、威尼斯，發布紅色高溫警報，提醒民眾上午11點到下午6點避免外出，盡量到有空調的公共場所避暑。佛羅倫斯28日氣溫預計37度，羅馬、米蘭、拿坡里29日也將達36度。

威尼斯28日氣溫32度，體感接近36度，甚至迫使億萬富豪貝佐斯與桑切斯的婚前派對提前結束。26日傍晚，一場突如其來的暴雨打斷兩人的婚前慶祝活動。強風豪雨讓賓客全身濕透，大家緊急奔向水上計程車，活動比原定午夜結束時間提早約45分鐘落幕。

「熱穹」是指高壓脊將厚層暖空氣困在同一地區，如同鍋蓋悶住，往往導致長時間高溫。氣候科學家警告，從伊比利半島到巴爾幹半島及希臘，地中海地區的酷熱正反映人為氣候變遷的影響，未來熱浪恐會更長、更猛烈，極端天氣事件也將更頻繁發生。

邁入夏季，歐洲各國「熱穹」罩頂，帶來破紀錄高溫、野火與致命風暴。西班牙本周末氣溫恐飆至攝氏47度，義大利路面因高溫融化，希臘野火持續肆虐，法國和德國則遭暴雨成災，釀成多人傷亡。圖／擷自X@ECOWARRIORSS
邁入夏季，歐洲各國「熱穹」罩頂，帶來破紀錄高溫、野火與致命風暴。西班牙本周末氣溫恐飆至攝氏47度，義大利路面因高溫融化，希臘野火持續肆虐，法國和德國則遭暴雨成災，釀成多人傷亡。圖／擷自X@ECOWARRIORSS
希臘愛琴海東部的基奧斯島（Chios）22日發生大規模野火，消防人員奮力搶救。美聯社
希臘愛琴海東部的基奧斯島（Chios）22日發生大規模野火，消防人員奮力搶救。美聯社

高溫 羅馬 氣溫

延伸閱讀

宜蘭南山村降暴雨、冰雹 不排除預警性封路

飛行傘國際賽奪冠 空軍退役軍官吳明億晉級西班牙總決賽

小心冰雹 新竹縣大雷雨 2地「山區暴雨」國家級警報響

天氣驟變！北市先發36度高溫提醒 下午發布山區暴雨警示

相關新聞

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童

渣打CEO喊讀MBA浪費時間 「這科」反而有用！曝職場2重要技能

渣打CEO溫特斯（Bill Winters）表示，他在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得的MBA學位並非最佳利用時間的方...

菲律賓驕傲大遊行舉標語「勇敢做自己」 民眾欽羨台灣平權成就

菲律賓LGBTQ+社群今天盛大舉辦園遊會與驕傲遊行（Pridemarch），參與者欽羨台灣是亞洲同性婚姻合法化先驅，也期...

防兒童吸二手菸 法國6月29日起海灘、公園等地禁菸

法國政府宣布，自明天起禁止在海灘、公園、公共花園及公車亭等地吸菸，違者將處135歐元（約新台幣4600元）罰款。衛生官員...

「非常可怕」加國台裔議員辦公室遭爆裂物攻擊 各界譴責暴力

加拿大卑詩省台裔省議員，目前擔任基礎建設廳長的馬博文（Bowinn Ma）今天辦公室遭到炸彈攻擊，所幸無人受傷。馬博文感...

趁乘客熟睡偷錢！暑假赴日旅遊注意 日本線機內現金失竊案件大增

暑假赴日旅遊在飛機上要保管好財務。共同通信報導，日本國土交通省統計熱門的成田、關西及福岡機場去年接獲乘客在機內財務失竊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。