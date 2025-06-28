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挪威王儲繼子被控性侵 受害人數達「兩位數」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
挪威王儲繼子荷伊比和生母暨王儲妃梅特．瑪莉，攝於2022年6月。資料照片。美聯社
挪威王儲繼子荷伊比和生母暨王儲妃梅特．瑪莉，攝於2022年6月。資料照片。美聯社

挪威奧斯陸警方27日宣布，經過數個月調查，已對王儲妃長子荷伊比（Marius Borg Høiby）提出多項指控，包括性侵、性暴力和人身傷害(rape, sexual assault and bodily harm)，據稱全案涉及「兩位數」的受害人。

美聯社報導，現年28歲的荷伊比是王儲妃梅特．瑪莉（Mette-Marit）的兒子，也是王儲哈康（Prince Haakon）的繼子。自2024年因被指控性侵，並面臨人身傷害和刑事損害等初步指控而數度被捕以來，便一直受到調查。

奧斯陸警察律師克魯舍夫斯基（Andreas Kruszewski）表示，荷伊比在警方偵訊期間表現配合，目前偵訊程序已告結束。他在記者會上指出，荷伊比所涉案件包括1起涉及性行為的性侵案、2起未涉及性行為的性侵案、4起性暴力案和2起人身傷害案，證據來源包括簡訊、證人證詞和警方搜查。

克魯舍夫斯基說：「關於本案受害人數，除了確認為兩位數之外，我無法透露更多細節。」

辯護律師塞庫利奇（Petar Sekulic）在寄給美聯社的電郵中表示，荷伊比「絕對非常嚴肅看待這些指控，但在大多數案件中，尤其是在涉及性虐待和暴力的案件，並不承認有任何不當行為。」

挪威王室成員深受民眾喜愛，這起案件成為當地頭條新聞。挪威王室尚未立即回應美聯社的置評請求。挪威通訊社NTB引述王室發言人表示，案件仍在「正常程序」審理中，王室不會發表評論。荷伊比目前已不與王儲一家同住，但仍然自由候審，並享有無罪推定，直至法院作出相反裁決。

荷伊比曾被暱稱為「小馬呂斯」（Little Marius），在公眾的視野中長大，雖然沒有王室頭銜，也未擔任任何官方職務，但仍享有王儲夫婦所生妹妹與弟弟相同的財富與特權。但他的生父博格（Morton Borg）曾因毒品和暴力犯罪入獄服刑，自己也承認吸食古柯鹼成癮。2024年11月的新聞報導，荷伊比前科累累，曾家暴女友和吸毒等，也曾自爆有精神問題。

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