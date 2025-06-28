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影／菲律賓達沃外海發生規模6.1地震 民眾紛紛跑到室外

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓西達沃省外海28日早晨發生規模6.1的地震，導致民眾走出家門，湧上街頭。照片翻攝：inquirer.net
菲律賓西達沃省外海28日早晨發生規模6.1的地震，導致民眾走出家門，湧上街頭。照片翻攝：inquirer.net

菲律賓火山與地震研究所（Phivolcs）表示，菲律賓西達沃省（Davao Occidental）外海28日早晨發生規模6.1的地震，受到驚嚇的民眾紛紛走出家門，湧上街頭。

菲律賓詢問者報引述Phivolcs報導，這起地震發生於當地時間上午7時07分，震源位於薩蘭加尼鎮（Sarangani）東南85公里處，深度為79公里，屬於構造性地震。Phivolcs最初通報地震規模為6.9，後來下修至6.1。

從GMA Integrated News等菲媒在「X」發布的影像可見，達沃市的上班族與學生在感受到規模6.1地震後，紛紛湧上街頭、待在室外。

Phivolcs補充表示，預計將有餘震發生，但不預期會造成損害，地震後亦無海嘯威脅，目前正監控主要受地震影響的省份。

餘震 菲律賓 地震

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