影／菲律賓達沃外海發生規模6.1地震 民眾紛紛跑到室外

菲律賓火山與地震研究所（Phivolcs）表示，菲律賓西達沃省（Davao Occidental）外海28日早晨發生規模6.1的地震，受到驚嚇的民眾紛紛走出家門，湧上街頭。

菲律賓詢問者報引述Phivolcs報導，這起地震發生於當地時間上午7時07分，震源位於薩蘭加尼鎮（Sarangani）東南85公里處，深度為79公里，屬於構造性地震。Phivolcs最初通報地震規模為6.9，後來下修至6.1。

從GMA Integrated News等菲媒在「X」發布的影像可見，達沃市的上班族與學生在感受到規模6.1地震後，紛紛湧上街頭、待在室外。

PANOORIN: Mga empleyado ng isang BPO company sa Davao City, lumabas muna ng gusali matapos maramdaman sa lungsod ang magnitude 6.1 na lindol na tumama sa Sarangani Island, Sarangani, Davao Occidental. | via Jhessa Torrefranca, Super Radyo Davao/GMA Integrated News



🎥: Hannah Eco… pic.twitter.com/njmricbufK — GMA Integrated News (@gmanews) 2025年6月28日

Mga estudyante ng isang kolehiyo sa Davao City, naglabasan matapos maramdaman ang magnitude 6.1 na lindol na tumama sa Sarangani Islands sa Sarangani, Davao Occidental. | via Jhessa Torrefranca, Super Radyo Davao



(📸: Steven Billones Carnese) pic.twitter.com/vF9r9ICnM7 — DZBB Super Radyo (@dzbb) 2025年6月28日

Phivolcs補充表示，預計將有餘震發生，但不預期會造成損害，地震後亦無海嘯威脅，目前正監控主要受地震影響的省份。