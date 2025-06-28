快訊

金曲36／歌王歌后出爐！〈星期五晚上〉奪年度歌曲獎 完整得獎名單曝光

從電影看見台灣 台巴藝文協會拜會駐聖保羅經文處

中央社／ 聖保羅27日專電

台巴藝術文化交流協會會長謝如欣今天偕同副會長、聖保羅大學電影學院教授梅洛拜會駐聖保羅經文處長朱怡靜，雙方針對未來如何持續在巴西推廣台灣藝術文化進行交流。

梅洛（Cecilia Mello）向朱怡靜介紹聖保羅大學（USP）電影系與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）近年來在巴西舉辦台灣電影展的成果。

梅洛表示，聖大電影系學生因為台灣電影展開始接觸台灣導演的作品，除經由電影題材認識台灣社會風情，更加崇拜包括楊德昌、侯孝賢等新浪潮電影大師的拍攝手法，近年來有愈來愈多學生以這些大師級的電影做為研究主題，更期待有機會前往台灣的電影系交換學習。

謝如欣指出，繼去年邀請魏德聖導演前來聖保羅進行「送愛到南美BIG放映會」，為巴西兒童癌症醫院GRRACC慈善募款後，協會今年持續為罕見疾病兒童發聲。

謝如欣說，這次將與巴西大安教會合作，在9月公益放映知名紀錄片導演黃俊嘉，為尼曼匹克症家庭拍攝的「一首搖滾上月球」，同時邀請片中主角之一巫錦輝在映後與大家分享罕見疾病尼曼匹克症患者家庭照護的心路歷程，並將與巴西醫界、罕見疾病家庭進行交流，希望讓巴西主流社會透過電影看見台灣的罕病家屬的愛，進而正視巴西罕病家庭在生活與醫療上的迫切需求。

朱怡靜表示，推廣台灣文化一直是經文處的核心工作之一，尤其以醫療為主題的電影，更能將台灣的良善力量傳達給巴西社會，欣見台巴藝術文化交流協會在巴西推廣台灣電影的卓越成效，經文處亦將做為最佳後盾，全力支持，期望未來繼續以電影向巴西觀眾訴說更多台灣的故事。

電影 罕見疾病 巴西

延伸閱讀

巴西版數位中介法？社群平台須為用戶發文負責 緊縮對科技巨頭監管

歐哈娜就是家人！《星際寶貝：史迪奇》電影續作確認製作

巴西金磚峰會 習近平不參加 普亭怕被ICC逮捕也不去了

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》阿呆印度大暴走 小新這次怎麼辦？

相關新聞

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童

渣打CEO喊讀MBA浪費時間 「這科」反而有用！曝職場2重要技能

渣打CEO溫特斯（Bill Winters）表示，他在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得的MBA學位並非最佳利用時間的方...

菲律賓驕傲大遊行舉標語「勇敢做自己」 民眾欽羨台灣平權成就

菲律賓LGBTQ+社群今天盛大舉辦園遊會與驕傲遊行（Pridemarch），參與者欽羨台灣是亞洲同性婚姻合法化先驅，也期...

防兒童吸二手菸 法國6月29日起海灘、公園等地禁菸

法國政府宣布，自明天起禁止在海灘、公園、公共花園及公車亭等地吸菸，違者將處135歐元（約新台幣4600元）罰款。衛生官員...

「非常可怕」加國台裔議員辦公室遭爆裂物攻擊 各界譴責暴力

加拿大卑詩省台裔省議員，目前擔任基礎建設廳長的馬博文（Bowinn Ma）今天辦公室遭到炸彈攻擊，所幸無人受傷。馬博文感...

趁乘客熟睡偷錢！暑假赴日旅遊注意 日本線機內現金失竊案件大增

暑假赴日旅遊在飛機上要保管好財務。共同通信報導，日本國土交通省統計熱門的成田、關西及福岡機場去年接獲乘客在機內財務失竊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。