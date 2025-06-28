和歌山四隻熊貓啟程返陸 日本粉絲赴園區送別「祝幸福生活」

今天上午8點多，日本和歌山縣「冒險世界」遊樂園的4隻熊貓搭乘運輸卡車從園區出發前往關西機場，踏上返回大陸的旅程。大批來自日本各地的熊貓粉絲一早到遊樂園為熊貓們送行。按計劃，四隻熊貓將在28日稍晚時間搭乘專機返回四川成都。

據新華社，此次送返的四隻熊貓是被譽為「中日友好特使」的著名旅日大熊貓永明的妻女，分別為24歲的母親良濱，及其孩子結濱（8歲）、彩濱（6歲）和楓濱（4歲）。

四隻熊貓回到大陸後，將在四川省的繁育研究設施生活。目前，良濱已步入高齡，返回大陸後將在醫療條件更為完善的環境中安享晚年，結濱、彩濱和楓濱則將參與繁育計劃。

冒險世界日前發布消息，園內目前飼養的4隻熊貓將於6月28日送返大陸。由於日中大熊貓合作保護項目將於今年8月到期，為減輕熊貓在運輸過程中的身體負擔，雙方商定在氣溫相對涼爽的6月完成轉移。

據共同社，6月27日是4隻熊貓與公眾見面的最後一天，當天上午9點開園時，眾多遊客步履匆匆趕去跟熊貓們告別。

一位從埼玉縣朝霞市趕來的公司職員河邊智子表示，自己從十三、四年前開始常來這裡看大熊貓，「希望他們在中國幸福生活。」

愛知縣西尾市的主婦柘植真理子則表示，為了在清晨5點半開放的停車場停車，她從凌晨3點15分就早早抵達了遊樂園，「感謝熊貓們一直給我們帶來笑容。希望他們長壽。」