日本橫濱查獲中國貨櫃夾帶大量紅火蟻 遭蜇恐致命
日本環境省及橫濱市27日表示，24日發現從中國廈門港運抵橫濱港山下碼頭的貨櫃有螞蟻，經檢查結果確定是具有強毒的「紅火蟻」，總計約2150隻紅火蟻，以及卵、幼蟲、蛹等。
日本產經新聞報導，日本環境省（環境部）等表示，從中國運抵橫濱港的貨櫃查獲紅火蟻2150隻，其中工蟻2000隻、蟻后100隻、雄蟻約50隻，總計約2150隻，以及卵、幼蟲、蛹總計500個。
這是2017年7月橫濱港首度發現紅火蟻以來，查獲數量最多的一次。
載有這些紅火蟻的貨櫃船是6月18日從中國廈門港出港，進入東京港大井碼頭後，24日在橫濱港本牧碼頭卸貨，貨櫃暫時被保管，同一天被搬進山下碼頭的貨物分類區。
業者在打開貨櫃卸貨時，發現貨櫃內有多數螞蟻，螞蟻還從貨櫃竄出，經當場撲殺處理，後來由環境省檢驗，確認就是紅火蟻。
紅火蟻是原產南美洲的特定外來生物，日本國內於2017年6月首度發現紅火蟻後，在18個都道府縣陸續發現，累計這是第142起。
被紅火蟻蜇傷後會出現燒灼感，紅腫癢痛並形成白色膿皰的症狀。有些人甚至會出現過敏反應的「過敏性休克」症狀，出現呼吸困難、嚴重心悸、頭暈、腹痛、血壓驟降失去意識等重症化危及生命。
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