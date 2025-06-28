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貝佐斯世紀婚「包場」威尼斯3天 當地人火大

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯（左）與前女主播出身的慈善家羅倫‧桑切斯（右）的「超級婚禮」廿六日起在威尼斯揭開序幕。圖為兩人當天離開酒店。美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯（左）與前女主播出身的慈善家羅倫‧桑切斯（右）的「超級婚禮」廿六日起在威尼斯揭開序幕。圖為兩人當天離開酒店。美聯社

美國亞馬遜創辦人貝佐斯與前女主播出身的慈善家羅倫‧桑切斯的「超級婚禮」廿六日起在威尼斯揭開序幕；消息人士透露，貝佐斯夫婦約一個月前已在美國完婚，威尼斯的三天婚禮僅具象徵意義。

英國每日郵報報導，貝佐斯包下威尼斯舉行眾星雲集、盛況空前的超級婚禮派對，為兩人創造畢生難忘的回憶。一名負責籌備威尼斯婚禮派對的知情人士透露，「他們已結婚至少一個月，甚至一個多月。那場婚禮具有法律效力，且在美國依據美國法律舉辦」。

此人接著說，「無論廿七日的『婚禮』上發生什麼事，那都不是真正的婚禮。根據義大利法律，這不算是婚禮慶典，任何誓言或交換戒指都不具法律效力」。

貝佐斯曾親自證實，他與桑切斯相識時，兩人各自有婚姻，但他們都各自處理好並合法結婚；貝佐斯規畫好婚前協議讓桑切斯簽署，以保護他二四四○億美元的財富。

政要名流、商界巨頭齊聚被譽為「最寧靜的威尼斯共和國」，諷刺的是，當地人反對貝佐斯「包場」威尼斯的抗議不斷，凸顯當地過度觀光嚴重壓縮當地資源，影響居民生活。

全球目光聚焦這場超級婚禮之際，私人經營的果園聖母堂廿六日晚將舉辦「婚前之夜」迎賓活動，現場提供餐點，搭起帳篷，禁用無人機，水上警察在附近運河巡邏。貝佐斯夫婦將在這場活動中，互相發表談話。

參與這場盛宴的包括全球最受矚目的黃金單身漢，如不久前取消婚約的美國好萊塢「魔戒」神箭手奧蘭多布魯、離婚的ＮＦＬ傳奇四分衛布雷迪，以及身價上億、恢復單身的知名音樂經紀人史庫特布勞恩。美國前總統歐巴馬也是座上賓，他與貝佐斯情誼深厚。

貝佐斯 歐巴馬 婚禮 威尼斯

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