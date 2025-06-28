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近3年首執行死刑…日男誘殺9人 判死4年伏法

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導

多家日媒廿七日報導，殺害九名男女的卅四歲死囚白石隆浩同日上午在東京拘留所被執行死刑。這是日本時隔約兩年十一個月首次執行死刑，也是去年十月上台的石破茂政府首度執行。

白石透過社群媒體傳訊息給有自殺傾向的年輕女性，例如「一起去死吧」等話語來引誘對方到他位於神奈川縣座間市的公寓後殺害。被害人包括一名女高中生，年齡從十五歲至廿六歲。

事發在二○一七年十月卅日，東京警視廳為了搜尋一名廿三歲的失蹤女性而突襲白石公寓，結果從多個保冷箱驚見九個頭顱，共八名女性、一名男性遇害。整起犯行發生於二○一七年八月至十月的短短兩個月間，被害人皆遭勒斃，遺體則遭分屍棄置。

白石供稱，犯案目的之一是「為了錢」，但八名女性被害人生前都慘遭他的性暴力，後來犯案則只是為了滿足性慾，若還逍遙法外，可能不會停止犯案。關於殺害動機，白石說，當時他因從事「風俗店」拉客而被捕，正在緩刑期間，若東窗事發再被抓，勢必又要入獄。

白石起初毫無悔意，聲稱「並沒有想跟被害者道歉的想法」，但隨著審判進行並聽取家屬的想法後，他才漸漸覺得自己做了很可怕的事。檢方指出，這些案件「極不人道」，也是前所未聞的犯罪樣態，應判死刑。

東京地院立川支部二○二○年十二月宣判時，法官痛批白石對精神脆弱的女性進行計畫性、狡猾、陰險且卑劣的犯行來滿足私欲，屬犯罪史上極為惡劣的案例，故判處死刑。白石雖一度上訴，但最後撤回，二○二一年一月受理上訴期限截止後，他即死刑定讞。

這是日本自二○○八年「東京秋葉原連續殺人案」的加藤智大於二○二二年七月伏法以來，時隔近三年執行死刑，也是自日本法務大臣鈴木馨祐去年十一月就任以來首次下令執行。截至前年十二月，日本約一○七名死囚等待伏法。日本法務省指出，死刑均以絞刑方式執行。

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