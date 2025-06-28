美Vogue雜誌總編輯卸任

電影「穿著Prada的惡魔」本尊安娜.溫圖（Anna Wintour）將卸下Vogue美國版總編輯一職，但她仍將在母公司擔任高層。

美國版Vogue總編輯這個職位，也隨著溫圖的卸任而不再存在，取而代之的是一個新設立的角色「內容總監」，此人將直接向她報告。溫圖則將繼續擔任Vogue全球內容總監，同時也是康泰納仕的內容長，監督集團旗下Wired、Vanity Fair、GQ等多本雜誌。

現年75歲的溫圖出生於英國，在倫敦長大，曾擔任英國版Vogue的編輯，1988年接掌美國版Vogue，在她掌舵的這37年間，各界普遍公認是她為這本時尚雜誌注入新活力，使其蛻變為全球頂尖時尚刊物之一。她也被譽為時尚圈最具知名度和影響力的人物。根據網站「名人淨值」估計，溫圖的身價約為5,000萬美元，年薪據報有400萬美元。

在漫長的職業生涯中，溫圖以標誌性的鮑伯頭和墨鏡形象廣為人知。因啟發了2003年暢銷小說「穿著Prada的惡魔」和2006年的同名電影，溫圖也開始廣為一般大眾所知。