米價持續高漲！日本年度首批免關稅米招標 美澳台8國共3萬噸成交

為平抑持續高漲的米價，日本農林水產省（農業部）今天實施2025年度首批免關稅進口米招標作業，比往年提早3個月實施，來自美國、台灣、澳洲等8國及地區的3萬噸米全部成交。

日本朝日新聞報導，根據世界貿易組織（WTO）資料，日本政府每年有77萬噸外國米以免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額（Minimum Access，MA）」米，其中最多10萬噸作為主食用的米，可以公開招標方式販售。

日本農林水產省今年為了降低持續高漲的米價，今天實施今年度首批最低進口配額米的招標作業，比往年提早3個月實施，預定招標的3萬噸全數成交。

就產地別來看，美國米2萬5541噸最多，其次是澳洲1500公噸。

以品種來看，接近日本國產主食用米的中粒種約占8成，以去年收穫的古米占大半。預料這些米大多被用於外食、中食（超商便當或宅配餐等）、超市販售，整體的約1成用於加工製造成米菓等。

日本經濟新聞報導，對於3萬噸進口米全數成交，農林水產大臣小泉進次郎表示，「這顯示很多人希望能以較便宜的價格買到米，政府因應米價高漲的對策絕不鬆手」。

對於有農家擔憂政府提前實施免關稅進口米招標，可能影響到米價一事，小泉指出，「國產2025年產的新米會受到好評，生產成本的提高、供需狀況將反映在價格上」。

農林水產省表示，被標得的米進口時間可能是在9月，這些進口米將由得標業者流通至日本國內市場。

不屬於政府最低進口配額米，由民間進口的米每公斤則是被課以341日圓（約新台幣70元）的高關稅。

日本財務省（財政部）今天公布的貿易統計顯示，5月不屬於最低進口配額米，由民間進口的米約1萬600公噸，是首度單月民間進口米數量突破1萬噸，約是4月的1.5倍，是去年同月的92倍。

以進口國家來看，來自美國的米逾7890噸，占整體的7成多，其次是來自台灣的米逾900噸、泰國的米逾570噸。

農林水產省分析指出，米價飆漲，民間企業即使付高關稅也要進口稻米販售，顯示市場有一定的需求，因此導致進口量遽增。