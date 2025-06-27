快訊

台積電登榜！時代百大影響力企業出爐 輝達、三星雙雙落選

錄取率僅5%！最難錄取公司榜單曝光 「這些公司」上榜

收炸彈恐嚇信！被要求撤下「蕭美琴遭跟監」 新聞 陸委會發聲

米價持續高漲！日本年度首批免關稅米招標 美澳台8國共3萬噸成交

中央社／ 東京27日專電
為平抑持續高漲的米價，日本農林水產省今天實施2025年度首批免關稅進口米招標作業，比往年提早3個月實施，來自美國、台灣、澳洲等8國及地區的3萬噸米全部成交。示意圖／ingimage
為平抑持續高漲的米價，日本農林水產省今天實施2025年度首批免關稅進口米招標作業，比往年提早3個月實施，來自美國、台灣、澳洲等8國及地區的3萬噸米全部成交。示意圖／ingimage

為平抑持續高漲的米價，日本農林水產省（農業部）今天實施2025年度首批免關稅進口米招標作業，比往年提早3個月實施，來自美國、台灣、澳洲等8國及地區的3萬噸米全部成交。

日本朝日新聞報導，根據世界貿易組織（WTO）資料，日本政府每年有77萬噸外國米以免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額（Minimum Access，MA）」米，其中最多10萬噸作為主食用的米，可以公開招標方式販售。

日本農林水產省今年為了降低持續高漲的米價，今天實施今年度首批最低進口配額米的招標作業，比往年提早3個月實施，預定招標的3萬噸全數成交。

就產地別來看，美國米2萬5541噸最多，其次是澳洲1500公噸。

以品種來看，接近日本國產主食用米的中粒種約占8成，以去年收穫的古米占大半。預料這些米大多被用於外食、中食（超商便當或宅配餐等）、超市販售，整體的約1成用於加工製造成米菓等。

日本經濟新聞報導，對於3萬噸進口米全數成交，農林水產大臣小泉進次郎表示，「這顯示很多人希望能以較便宜的價格買到米，政府因應米價高漲的對策絕不鬆手」。

對於有農家擔憂政府提前實施免關稅進口米招標，可能影響到米價一事，小泉指出，「國產2025年產的新米會受到好評，生產成本的提高、供需狀況將反映在價格上」。

農林水產省表示，被標得的米進口時間可能是在9月，這些進口米將由得標業者流通至日本國內市場。

不屬於政府最低進口配額米，由民間進口的米每公斤則是被課以341日圓（約新台幣70元）的高關稅。

日本財務省（財政部）今天公布的貿易統計顯示，5月不屬於最低進口配額米，由民間進口的米約1萬600公噸，是首度單月民間進口米數量突破1萬噸，約是4月的1.5倍，是去年同月的92倍。

以進口國家來看，來自美國的米逾7890噸，占整體的7成多，其次是來自台灣的米逾900噸、泰國的米逾570噸。

農林水產省分析指出，米價飆漲，民間企業即使付高關稅也要進口稻米販售，顯示市場有一定的需求，因此導致進口量遽增。

關稅 美國 澳洲 日本 吃米飯

延伸閱讀

提前3周！西日本梅雨季估計結束 有望創史上最早「出梅」紀錄

黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

石破內閣首執行死刑…日本死囚剩105人 法務大臣：廢死並不恰當

震驚全日本！小學狼師涉偷拍女童內褲 還創群組分享照片

相關新聞

米價持續高漲！日本年度首批免關稅米招標 美澳台8國共3萬噸成交

為平抑持續高漲的米價，日本農林水產省（農業部）今天實施2025年度首批免關稅進口米招標作業，比往年提早3個月實施，來自美...

工地挖破管線釀瓦斯外洩 首爾地鐵教大站淨空逾3小時恢復運行

首爾地鐵2、3號線交會的教大站鄰近工地今天上午發生挖破瓦斯管道意外，瓦斯氣體飄入地鐵站內，鄰近區域淨空約3個半小時才恢復...

叱吒時尚圈37載 安娜溫圖卸任Vogue美國版主編

75歲的安娜·溫圖(Anna Wintour)26日宣布，將卸下她擔任了37年的「Vogue」美國版主編一職，震撼全球時...

貝佐斯遭爆已在美祕密結婚 威尼斯「超級婚禮」僅具象徵意義

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與前女主播出身的慈善家羅倫‧桑切斯(Lauren Sanche...

一條手帕害停業…東京老派咖啡館損失慘重 老闆沉痛籲：珍惜老宅

根據日媒「まいどなニュース」報導，位於上野阿美橫町的知名老派咖啡店「珈琲王城」，日前因店內廁所遭異物堵塞導致逆流，不得不緊急停業修繕。事情發生在6月中旬營業時間內，第三代店主玉山先生指出，造成堵塞的不是一般衛生紙，而是一條印有熊貓圖案的手帕。

日本大地震預言發酵！台港客爆退訂潮 金澤飯店叫苦：團客預約歸零

根據日媒「北國新聞」報導，近日一則源於漫畫、「日本7月將發生大災難」的預言，經社群媒體在香港與台灣社會中迅速發酵，對石川縣觀光業造成不小衝擊。金澤市內有飯店原本每天可接待約30名來自台灣的旅客，但在7月2日至5日間卻出現團體預約「歸零」的異常現象，顯示謠言對外國遊客行程產生實際的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。