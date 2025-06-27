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貝佐斯連3天「威尼斯世紀婚禮」燒掉14.6億元 這些大咖都現身了

中央社／ 威尼斯27日綜合外電報導
美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士昨天起在義大利威尼斯展開為期3天的「世紀婚禮」。 美聯社
美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士昨天起在義大利威尼斯展開為期3天的「世紀婚禮」。 美聯社

美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士昨天起在義大利威尼斯展開為期3天的「世紀婚禮」，預計有美國演員李奧納多狄卡皮歐等200多位演藝及政商名流共襄盛舉。

路透社報導，貝佐斯（Jeff Bezos）和桑琪士（Lauren Sanchez）的婚禮費用據估高達5000萬美元（約新台幣14.6億元），出席名人預計包括李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Di Caprio）、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、英國男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、約旦皇后、美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey），以及美國總統川普（Donald Trump）長女伊凡卡．川普（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）。

這場盛會對威尼斯這座世上絕美城市的影響引發辯論，

有抗議者認為這是威尼斯被當作禮物打包送給外來超級富豪的又一例證，其他人則享受這場奇觀與其帶動的消費。

昨天有1名倡議人士爬上威尼斯主要廣場聖馬可廣場（St. Mark's Square）的竿子，展開寫著「1%的人摧毀世界」的布條，抗議貝佐斯來到威尼斯。

現年61歲的貝佐斯和55歲的桑琪士25日搭乘直升機抵達威尼斯，並入住高級飯店安縵（Aman）。

這對新人預計今天在聖馬可廣場對面的小島聖喬治（San Giorgio）舉行交換誓言儀式。

慶祝活動將於明天結束，主要的婚宴將在曾為海軍重鎮的阿森納造船廠（Arsenale）舉行。

「容不下貝佐斯」（No Space for Bezos）運動計劃舉行更多示威，反對這個他們視為賤賣威尼斯的盛會，但不是所有當地人都對婚禮抱持敵意。

政治人物、旅宿業者和其他居民表示，有別於大量低消費的一日遊客，高級宴會是支持當地經濟更好的方式，他們將抗議者斥為邊緣少數人士。

美國總統川普長女伊凡卡．川普（中）與丈夫庫許納（左後）。 美聯社
美國總統川普長女伊凡卡．川普（中）與丈夫庫許納（左後）。 美聯社

美國演員李奧納多狄卡皮歐。 路透社
美國演員李奧納多狄卡皮歐。 路透社

美國電視脫口秀主持人歐普拉。 路透社
美國電視脫口秀主持人歐普拉。 路透社

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