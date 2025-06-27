工地挖破管線釀瓦斯外洩 首爾地鐵教大站淨空逾3小時恢復運行
首爾地鐵2、3號線交會的教大站鄰近工地今天上午發生挖破瓦斯管道意外，瓦斯氣體飄入地鐵站內，鄰近區域淨空約3個半小時才恢復正常運行。
消防當局表示，當地時間今天上午10時47分左右，教大站11號出口附近建築工地發生挖掘機挖破瓦斯管道意外，導致瓦斯外洩，部分飄進地鐵站。
事發後，站方立即疏散人員，並管制各出口，列車也採取過站不停措施。一名40多歲男性站務員因吸入瓦斯送醫，另一名20多歲女站務員則在現場接受治療。
經過教大站的2號及3號線列車分別從11時9分及23分起過站不停，下午2時27分及41分接連恢復正常運行。
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