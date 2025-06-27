快訊

前夫張育安嘔吐物嗆到肺猝逝 周遊感傷哽咽：我問心無愧

沒和哈米尼套好？美國襲擊3處核設施 伊朗外長鬆口「損害不小」

不覆議了！總統府今公告軍人待遇條例 國軍加薪明年元旦上路

工地挖破管線釀瓦斯外洩 首爾地鐵教大站淨空逾3小時恢復運行

中央社／ 首爾27日專電
首爾地鐵2、3號線交會的教大站鄰近工地今天上午發生挖破瓦斯管道意外，瓦斯氣體飄入地鐵站內，鄰近區域淨空約3個半小時才恢復正常運行。 示意圖／法新社資料照
首爾地鐵2、3號線交會的教大站鄰近工地今天上午發生挖破瓦斯管道意外，瓦斯氣體飄入地鐵站內，鄰近區域淨空約3個半小時才恢復正常運行。 示意圖／法新社資料照

首爾地鐵2、3號線交會的教大站鄰近工地今天上午發生挖破瓦斯管道意外，瓦斯氣體飄入地鐵站內，鄰近區域淨空約3個半小時才恢復正常運行。

消防當局表示，當地時間今天上午10時47分左右，教大站11號出口附近建築工地發生挖掘機挖破瓦斯管道意外，導致瓦斯外洩，部分飄進地鐵站。

事發後，站方立即疏散人員，並管制各出口，列車也採取過站不停措施。一名40多歲男性站務員因吸入瓦斯送醫，另一名20多歲女站務員則在現場接受治療。

經過教大站的2號及3號線列車分別從11時9分及23分起過站不停，下午2時27分及41分接連恢復正常運行。

編輯推薦

  • 南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

首爾 站務員 瓦斯外洩 地鐵 南韓

延伸閱讀

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

台南夜市攤販瓦斯管脫落竄火2人傷 消防呼籲謹記：禁關推離

台南永康瓦斯外洩案 黃偉哲：將檢討並強化管線管理

台南永康鹽行瓦斯外洩全力搶修 市府：下班前解除管制

相關新聞

一條手帕害停業…東京老派咖啡館損失慘重 老闆沉痛籲：珍惜老宅

根據日媒「まいどなニュース」報導，位於上野阿美橫町的知名老派咖啡店「珈琲王城」，日前因店內廁所遭異物堵塞導致逆流，不得不緊急停業修繕。事情發生在6月中旬營業時間內，第三代店主玉山先生指出，造成堵塞的不是一般衛生紙，而是一條印有熊貓圖案的手帕。

工地挖破管線釀瓦斯外洩 首爾地鐵教大站淨空逾3小時恢復運行

首爾地鐵2、3號線交會的教大站鄰近工地今天上午發生挖破瓦斯管道意外，瓦斯氣體飄入地鐵站內，鄰近區域淨空約3個半小時才恢復...

叱吒時尚圈37載 安娜溫圖卸任Vogue美國版主編

75歲的安娜·溫圖(Anna Wintour)26日宣布，將卸下她擔任了37年的「Vogue」美國版主編一職，震撼全球時...

貝佐斯遭爆已在美祕密結婚 威尼斯「超級婚禮」僅具象徵意義

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與前女主播出身的慈善家羅倫‧桑切斯(Lauren Sanche...

日本大地震預言發酵！台港客爆退訂潮 金澤飯店叫苦：團客預約歸零

根據日媒「北國新聞」報導，近日一則源於漫畫、「日本7月將發生大災難」的預言，經社群媒體在香港與台灣社會中迅速發酵，對石川縣觀光業造成不小衝擊。金澤市內有飯店原本每天可接待約30名來自台灣的旅客，但在7月2日至5日間卻出現團體預約「歸零」的異常現象，顯示謠言對外國遊客行程產生實際的影響。

財務創傷也會代間傳遞：加劇經濟焦慮循環的金錢觀

我們在面對金錢時如果出現緊張、不安與退縮，不一定是因為我們缺乏理財知識，而可能與深層的經驗有關——已經有穩定的工作與收入的人，可能仍在每一次消費時感到罪惡；早已脫離貧困的人，心裡也可能常出現「哪天什麼都沒了」的焦慮感。這些感受可能和家庭背景有關，社會制度結構也延續貧窮的循環，使後代難以擺脫焦慮與匱乏感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。