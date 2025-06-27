工地挖破管線釀瓦斯外洩 首爾地鐵教大站淨空逾3小時恢復運行

我們在面對金錢時如果出現緊張、不安與退縮，不一定是因為我們缺乏理財知識，而可能與深層的經驗有關——已經有穩定的工作與收入的人，可能仍在每一次消費時感到罪惡；早已脫離貧困的人，心裡也可能常出現「哪天什麼都沒了」的焦慮感。這些感受可能和家庭背景有關，社會制度結構也延續貧窮的循環，使後代難以擺脫焦慮與匱乏感。

2025-06-27 09:52