「原來台灣不像大陸」 寮國旅客感受台灣溫柔魅力

台商蕭清松在寮國永珍經營旅行社，原想帶台灣人探索寮國，卻意外促成寮國旅客赴台旅遊，並一改寮國旅客對台印象，「相比中國，台灣人溫柔的個性與生活方式其實更貼近日本。」

蕭清松與寮國的緣分始於學術研究，他在國立暨南大學念博士班時，因為對海外華人社群的發展感到好奇，2017年首度踏上寮國探秘，至2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，共造訪寮國近10次。

蕭清松很愛旅行，當他發現寮國竟然沒有什麼台灣旅客，便突發奇想要在寮國首都永珍（Vientiane）成立一家旅行社。他於2020年7月著手申請執照，並在2022年寮國COVID-19疫情解封後正式定居永珍。

永珍的台商企業與個人加起來大約近百，過去雖不乏有當地台商將生意觸角拓展至旅遊業，但大多是投資或副業性質，蕭清松則是自己擔任旅行社負責人，一開始更只有一名員工，大小事幾乎統統得親力親為。

蕭清松表示，旅行社最初設定是帶台灣人到寮國旅遊，但扎根寮國後，才發現寮國人對台灣很有興趣，首先是1975年寮國共產黨建政前，當地民眾學中文都學正體字，老師都是台灣派來的，使得老一輩的寮國人對台灣很有感情。

他說，至於寮國年輕一代在流行文化上受泰國影響很深，他們看到泰國民眾透過各種媒體平台發布赴台旅遊的照片或訊息，也跟著對台灣產生好奇與嚮往，「覺得台灣是個值得造訪的旅遊目的地。」

交通部觀光署2024年7月首度前往寮國舉行推廣會，寮國業者與媒體共50人到場和台灣業者交流。蕭清松指出，推廣會結束後，很多寮國業者都來找他洽談赴台遊，他的旅行社開始規律出團去台灣。

蕭清松觀察，台灣對寮國旅客來說還是個新興旅遊市場，一些指標性的景點，像是台北101、日月潭都很受歡迎；另外因為泰國遊客很愛去龍山寺、九份，寮國旅客自然將這兩處列為台灣必訪景點。

許多寮國人赴台旅遊後，對台灣的印象大為翻轉。在蕭清松的旅行社擔任導遊的Hinsila表示，沒去台灣前，不少寮國人原以為台灣與中國無異，實際造訪才發現台灣人溫柔的個性及生活方式其實更像日本、新加坡。

Hinsila觀察，寮國旅客察覺到台灣的「不一樣」之後，就會向她詢問台灣的歷史，想更加了解台灣社會的發展過程；此外，台灣美食也是一個觀光亮點，不少寮國旅客都會指定要喝奶茶，還會買即溶包與親友分享。

一步步認識寮國的市場潛力後，蕭清松近來在外國政要到訪寮國的必經幹道上開了一間按摩店，裡頭擺設台灣的觀光宣傳看板，除向寮國民眾與外國背包客推廣台灣，並同時成為台灣觀光客與他「相認」的媒介。

蕭清松表示，台灣旅客看到永珍竟有台灣人開的按摩店通常都很驚訝，再來因為市面上關於寮國的旅遊資訊不多，台灣旅客經常會向他打聽相關資訊，包括中寮鐵路車票怎麼訂、換匯與美食資訊。

隨著按摩店逐漸成為「旅客服務中心」，蕭清松表示，未來除了持續在店內向外國旅客推廣台灣，也希望為在寮國旅遊遇到困難的台灣旅客提供協助，讓按摩店成為可靠的據點，協助旅客盡興暢遊、平安返家。