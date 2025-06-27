懷疑女友偷吃！恐怖情人「焚胸綁四肢、鋸腿拍虐片」下場慘了

遇上恐怖情人，後果真的很嚴重！新加坡1名剛出獄處於假釋期的男子質疑女友出軌，先毆打女友，繼而用電纜綁住其四肢，再用打火機燒胸；3個多月後，醋男再次動手，將女友拖到房中命令脫光衣服，並用內褲和短褲綁住雙手雙腳，甚至出動鐵鋸割傷女友大腿，之後拍攝女友全裸受虐影片。

恐怖男友的暴行曝光後，被控22項罪名，包括蓄意重傷他人、非法禁錮、使用危險武器蓄意傷害他人，遭法官判處入獄7年11個月又191日和鞭打9下，另加472天監禁的加重刑罰，換言之，刑期長達大約9年9個月。

被告獲得假釋 必須配戴電子追蹤器

新加坡媒體於今年6月報道，30歲男被告於2022年7月16日獲得假釋，但必須配戴電子追蹤器，受害人是其女友，並有1位乾爹。為了保護受害人，法庭下令媒體不得洩露任何會公開其身份的資料，包括被告姓名。

受害人遭綁四肢燒胸

案發於2022年9月23日凌晨，被告懷疑女友的1名男實習生兼同事致電給她，2人發生爭執，被告大怒毆打女友，並用電纜將其四肢綁在床上，然後一邊微笑，一邊將易燃物體倒在女友胸口，繼而用打火機燒傷其胸口。

女友事發後2天報警

為了安撫被告和尋找機會逃跑，女友謊稱的確是男實習生致電，被告因而將她鬆綁，之後更為她敷藥和煮飯。女友沒有求醫，但事發後2天報警表示遭到男友虐待，但仍繼續和被告交往。

被告再次動手 喝令女友脫光衣服

直到2023年1月5日，2人再次發生口角，女友揚言離家尋找乾爹，被告聞言抓住女友衣領，並將她拖入臥室多次掌摑，質問她是否和乾爹發生關係。即使女友否認出軌，但被告仍然不信，繼續襲擊女友，傷者跌在地上，被告用拖把毆打她，又命令她脫光衣服，傷者受嚇後只好照做。

綁四肢後持鐵鋸割腿

被告用女友內褲和短褲綁住其四肢，再用鐵鋸威嚇要求坦白，就算女友再次否認和乾爹有染，但被告仍然用鐵鋸割傷其大腿，之後想改用木槌施襲，但他發現女友手腕已發紫，於是鬆綁。

拍攝全裸受虐影片

當時女友仍然全裸，腳踝仍被綁在一起，被告便拍攝女友全裸影像，並用木槌打其頭及腳。女友苦苦哀求下，被告才肯停手，並向她丟下1柄剪刀，要求她自行鬆綁。2人事後聊天，女友仍選擇原諒被告，而且沒有就事件報案，但最終仍東窗事發。

被告承認其中10項罪名

被告面對22項罪名，包括蓄意重傷他人、非法禁錮、使用危險武器蓄意傷害他人、抵觸毒品法令，被告承認其中10項罪名。

被告遭判重囚9年多 鞭打9下

控方指出，被告女友傷勢嚴重，加上被告面對毒品相關等其他控罪，更於10月14日剪斷追蹤器，違反假釋條件，因此要求法官嚴懲被告。辯方律師則表示，被告對女友的佔有慾極強，所以才會犯案，被告當時受到經濟和感情問題壓力，所以才剪斷追蹤器，沒有返回住所，反而到不同友人家中留宿。法官考慮餘下罪名，判處被告入獄7年11個月又191天和鞭打9下，外加472天監禁的加重刑罰。

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文章授權轉載自《香港01》