日本大地震預言發酵！台港客爆退訂潮 金澤飯店叫苦：團客預約歸零

根據日媒「北國新聞」報導，近日一則源於漫畫、「日本7月將發生大災難」的預言，經社群媒體在香港與台灣社會中迅速發酵，對石川縣觀光業造成不小衝擊。金澤市內有飯店原本每天可接待約30名來自台灣的旅客，但在7月2日至5日間卻出現團體預約「歸零」的異常現象，顯示謠言對外國遊客行程產生實際的影響。

這波流言源自一位日本漫畫家龍樹諒在作品中描繪的「預知夢」，稱2025年7月5日日本將發生超乎想像的大地震與海嘯襲擊。此內容被香港網紅引用後，引發台港民眾恐慌性取消行程。根據觀光業者反映，平日客房入住率原可達八至九成，但7月5日僅有五成訂房率。

石川縣統計指出，台灣與香港旅客分別占外籍旅客的18%與3%，是主要觀光來源。當地主要景點兼六園今年5月的入園人數中，來自香港的遊客年減22%、台灣則減少6%。不僅飯店與觀光景點受波及，當地餐飲業也感到憂心。有店家指出，若類似謠言繼續流傳，可能對整體觀光業帶來長期負面影響。

日本氣象廳已鄭重駁斥此為「毫無科學根據的謠言」，強調目前科技尚無法準確預測地震時間與規模。觀光廳也呼籲大眾應依據官方資訊理性判斷行程安排。對此，擔任石川觀光大使的台灣藝人一青妙則安慰表示：「喜愛日本的台灣人只是調整行程，災難預言過後，他們還是會再重訪日本。」