啟發「穿著Prada的惡魔」 安娜．溫圖卸下任職37年的《Vogue》總編

執掌美國版《Vogue》長達37年的時尚權威安娜．溫圖（Dame Anna Wintour）將卸下總編輯一職，但仍將在出版社擔任高層職位。

BBC報導，溫圖將卸下這個她擔任時間最長、超過任何其他同行的職位，但繼續擔任《Vogue》的全球內容總監，並出任母公司康泰納仕（Conde Nast）的內容長。她在26日向員工宣布，將設立一個新職位，即「內容總監」。

根據公司發布的聲明，溫圖宣布卸任時表示，希望協助「下一代充滿熱情的編輯們，以自己的想法衝擊這個領域」，並強調自己仍將肩負許多職責。她說：「毋庸置疑，我計畫永遠擔任《Vogue》的網球和劇場編輯」。

現年75歲的溫圖出生於英國，在倫敦長大，曾擔任英國版《Vogue》的編輯，1988年接掌美國版，公認為該雜誌注入新活力，使其蛻變為全球頂尖時尚刊物之一，徹底改革內容，包括啟用知名度較低的模特兒，以及巧妙混搭平價服飾與高級訂製服。

在漫長的職業生涯中，溫圖以標誌性的鮑伯頭和墨鏡形象廣為人知。她在2024年12月受訪時表示，招牌的墨鏡其實是個「道具」，「既幫我看見，也幫我看不見」。

溫圖是時尚界最具知名度和影響力的人物之一，除了《Vogue》的工作之外，還自1995年起主辦全球矚目的盛事「大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala），吸引無數名流參與。外界也普遍認為，溫圖啟發了暢銷小說《穿著Prada的惡魔》中，專橫卻備受敬重的米蘭達・普瑞斯特利（Miranda Priestly）；該書作者薇絲柏格（Lauren Weisberger）正是她的前助理。

安娜．溫圖2017年獲已故女王伊麗莎白二世冊封為女爵士，以表彰她對時尚和新聞事業的貢獻，查理三世國王今年稍早再度授予榮譽勳位成員（Companion of Honour）。

查理三世國王曾問她是否有意退休，溫圖的回答是「絕不」。