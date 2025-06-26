達賴喇嘛將滿90歲 西藏宗教高層可能觸及轉世議題

西藏精神領袖達賴喇嘛90歲生日到來前，西藏宗教高層將於7月2日起開會討論相關事宜，具中央社獨家掌握的消息，在為期3天的會議過程中，可能觸及達賴喇嘛轉世的議題。

不具名消息來源告訴中央社記者，達賴喇嘛將滿90歲，他將在這段期間於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），公開出席幾場祈福儀式、祭典或慶祝活動。

「尊者達賴喇嘛辦公室」（The Office of His HolinessThe Dalai Lama）曾於2019年時表示，達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世，而在達賴喇嘛將於7月6日迎來90大壽之際，讓這個議題格外受到注目。

部分媒體提到，7月2日開會後，達賴喇嘛「繼任者」的問題就會明朗。熟知相關事務的人士告訴中央社記者，許多人在談論此事時用「繼任者」一詞，給人的想像空間實在太大，比較適切的說法，應該還是要以「轉世」為宜。

消息來源表示，西藏宗教高層開會的日期是7月2日到4日，地點在達蘭薩拉，屆時「可能會」討論到達賴喇嘛轉世的問題。他說：「哪些人會參加會議，我們已經有名單，屆時這些西藏宗教高層會親自到達蘭薩拉開會，所以沒有外傳以視訊方式開會的情況存在。」

在中央社記者提出前往採訪的請求時，熟知相關事務的人士當場拒絕，他說：「就像之前選新教宗一樣，這次西藏宗教高層在達蘭薩拉開的會，同樣也是閉門會議，外人想要參加是不可能的。」

消息人士也提到，7月2日到4日西藏宗教高層開會期間，達賴喇嘛「應該不會」就相關議題公開發表談話，但他們「或許有機會」發布與會議內容有關的聲明。

至於達賴喇嘛的轉世相關問題，熟知相關事務的人士表示，達賴喇嘛先前已經把自己的未來說得很清楚了，相關的報導也有很多，「他明確地說過自己會活到113歲，所以還有至少20年」，那麼現在不斷要談他轉世的事，實在還太早了。

熟知相關事務的人士告訴中央社記者，達賴喇嘛曾表示，要不要轉世，端看西藏人民的需要，而「我們觀察現況，西藏人現在的想法，看起來就是需要（達賴喇嘛轉世），所以達賴喇嘛的想法應該也會傾向要（轉世）。」

根據尊者達賴喇嘛辦公室提供的資料，達賴喇嘛預計於6月30日、7月5日、7月6日這3天，在達蘭薩拉各出席一場為他慶生、祈福的公開活動。

這段時間，世界各地都有為達賴喇嘛慶生的活動，尊者達賴喇嘛辦公室德里辦事處也將於7月6日舉辦慶祝活動，預計邀請關注達賴喇嘛的一般民眾、印度與各國貴賓參加。