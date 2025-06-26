泰國推賭場合法化...民眾反彈 國會初審再延

泰國以為泰黨（Pheu Thai）為首的執政聯盟致力於賭場合法化，但遭到民間反彈。泰國眾議院原定7月初要初審賭場合法化的草案，但內閣認為民眾對草案仍有許多疑慮，決定延後向國會提出。

賭博目前在泰國是非法行為，只有賽馬或樂透等少數政府允許的活動合法；看準博弈產業合法化帶來的龐大收益，及吸引更多國際觀光客，泰國內閣會議在今年1月13日通過綜合型娛樂設施商業法（Entertainment Complex Business Act）草案。

泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等，進入賭場將設年齡門檻及入場費。

執政的為泰黨認為賭場合法化有助吸引觀光客，並增加工作機會和觀光收入，但遭到來自民間的強力反彈，不同的團體數度到總理府前面抗議；一份泰國國立發展管理學院（National Institute of DevelopmentAdministration,NIDA）做的民調顯示，6成的民眾反對賭場合法化。

泰國眾議院原定在上個會期的4月9日針對賭場合法化草案進行辯論，但當時內閣認為政府還有其他更緊急的事情要處理，例如應對美國的對等關稅政策以及地震後的後續處理等，因此決定暫時不提出賭場合法化草案。

總理貝東塔（Partongtarn Shinawatra）當時表示，政府不是要撤回賭場合法化的草案，只是延後，政府會持續傾聽各界意見，並可能在國會眾議院下次會期時再度提出這個草案。

眾議院將在7月3日復會，排定7月9日初審賭場合法化草案，不過貝東塔近日在和柬埔寨前總理洪森關於泰柬爭議邊境的錄音外洩後，面臨強大輿論和政治壓力，民族報（The Nation）報導，交通部副部長瑪娜彭（Manaporn Charoensri）昨天表示，由於民眾對賭場合法化的內容還是有很多疑慮，政府將會延後向國會提出草案。

瑪娜彭指出，草案中只有約10%的內容和博弈相關，其餘大部分是關於會展、娛樂活動還有刺激經濟的方案等，仍有許多民眾誤解這項草案的目的；在送交國會之前，政府仍須向民眾仔細解釋草案內容。