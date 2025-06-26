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北韓元山葛麻海岸旅遊區完工 可容納近2萬名旅客

中央社／ 平壤26日綜合外電報導

北韓國營媒體今天報導，北韓東岸規模龐大的元山葛麻旅遊區建設完工，這處可容納近2萬名訪客的旅遊區7月開始接待國內遊客，是領導人金正恩多年來推動觀光發展的重要計畫。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩出席元山葛麻海岸旅遊區的竣工剪綵儀式時，對於當地建設感到「極為滿意」，還說北韓會迅速建造更多大型旅遊區。

路透社報導，金正恩一直在重建北韓東岸港口城市元山，要把這個當地人的度假勝地打造成觀光熱點。

儘管觀光業是北韓少數未受聯合國制裁的資金來源之一，但在武器計畫遭制裁的背景下，北韓元山觀光發展計畫沒有主要的外國合作夥伴參與。

北韓中央通信社報導指出，元山葛麻海岸旅遊區將從7月1日起開始接待國內遊客，但沒有提到向外國觀光客開放。

北韓於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛爆發時封鎖邊界，自2023年才開始逐漸解封，允許俄羅斯旅行團入境，但首都平壤等地區仍不開放一般觀光。

北韓已派出數以千計的軍人並供應彈藥、炮彈及飛彈，支援俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，這讓在經濟和政治層面同樣遭孤立的莫斯科與平壤當局之間關係變得更為緊密。

俄羅斯駐北韓大使及大使館人員都受到邀請，以特邀嘉賓身分參加元山旅遊區的竣工剪綵儀式。

金正恩 觀光客 旅行團 平壤 北韓

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