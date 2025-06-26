肯定台灣碳有價上路 德國專家盼深化合作

德國聯邦環境署碳排交易管理局主管克林根費爾德接受中央社專訪表示，台灣今年啟動碳費制度，是邁向溫室氣體定價的重要一步，德方高度肯定台灣在碳定價、排放數據管理等方面的努力，期待雙邊持續深化氣候與碳交易政策的交流，續寫合作故事。

台灣環境部於24日至26日參加在德國柏林舉行的「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，研習會由碳排交易管理局主持，邀集歐盟碳市場、德國全國排放交易制度（nETS）、碳邊境調整機制（CBAM）與市場穩定儲備（MSR）等領域專家，與台灣環境部率領的產官學界代表團就碳定價政策實務展開深入對話，氣氛熱烈。

台德雙方早在數年前即簽署氣候與碳定價政策合作備忘錄，並建立定期交流機制。德國碳排交易管理局（DEHSt）V3部門主管克林根費爾德（DanielKlingenfeld）指出，這次研習會正是在長期互動基礎上深化合作，雙方透過政策對話與技術分享「相互學習、共同前進」。

克林根費爾德擔任此次研習會主持人，他在會後接受中央社訪問時表示，很高興能與台灣代表團展開這麼深入的交流，特別是台灣環境部長彭啟明親自參與研習會，是制定出有根據、可行政策的前提，也顯示台灣對碳有價制度的高度重視。

負責歐盟與德國碳排放交易系統設計與執行的克林根費爾德指出，在全球、特別是歐盟的氣候政策中，碳有價是核心減排工具，台灣今年正式啟動碳費制度，這一步具高度意義，未來還有更多工作要繼續推動。

德國對碳有價已推動超過20年，談到台灣在推動該制度可能面臨的挑戰，克林根費爾德分享，碳交易制度能否穩定運行的關鍵，在於企業排放數據的準確性與可信度，也就是所謂的「監測、報告與查證」（MRV）機制。

「對健全的碳費與排放交易制度來說，這是一個技術性很高但非常重要的前提」他表示，從這次的研習會中可見「台灣在這方面準備得相當不錯，方向很清楚，令人印象深刻」。

克林根費爾德也提醒，碳交易制度的發展方向，將取決於政府與產業界、非政府組織等多方利害關係人之間的協商與對話。他認為此次與會的台灣專業且事務繁忙的產官學界代表，仍願意撥出兩個整天深入且密集參與研討，讓他對台灣未來氣候政策的發展更有信心。

研習會最後的總結發言中，克林根費爾德重申，台灣今年啟動「碳有價」推動與深化氣候政策關鍵的一步。未來在建立碳排放交易制度，德國非常樂意提供技術支援與經驗分享，德國碳排交易管理局也將持續與台灣深化合作，續寫台德在永續與減碳合作的故事。