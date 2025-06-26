日團隊推論3萬年前人類遷徙 從台灣遠渡沖繩可行

日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）、東京大學等組成的研究團隊利用超級電腦演算結果得出，約3萬年前人類從台灣遠渡沖繩與那國島的看法。研究團隊認為，當時的人划船逆著黑潮海流從台灣遠渡與那國島是可行的。

日本放送協會（NHK）報導，日本國立科學博物館等專案小組為了檢視3萬年前舊石器時代，人類從台灣遠渡日本最西端與那國島的說法，2019年使用獨木舟進行實驗航海成功。

JAMSTEC副主任研究員張育綾率領實驗航海的東京大學總合研究博物館教授海部陽介等研究團隊，利用超級電腦進行模擬推論。

研究團隊從實驗航海的結果推算，獨木舟的速度最快每秒速1.8公尺，利用重現3萬年前海流的數理模式，檢視遠渡與那國島的條件。

結果得知，即使3萬年前黑潮的海流比現在還快10%，從台灣北部的海岸出發，逆著黑潮，朝東南方保持速度划船，可抵達與那國島。研究團隊認為，當時的人類是「具有戰略性的挑戰者」。

海部陽介指出，「古代人明知渡海危險，或許因有信心達成，所以才冒險而為。這一點，我們現代人也一樣」。

日本每日新聞報導，海部陽介分析指出，「可能是在台灣1000公尺級的海岸山脈聳立，舊時器時代的人們出海捕魚即使被黑潮稍微衝流，也能以山脈為目標返航。累積經驗，人們知道黑潮的海流，於是具戰略性地遠渡與那國島」。

這項研究成果刊載於25日的美國的科學雜誌「科學前緣」（Science Advances）。