全球疫苗接種率下降 恐逾千萬兒童感染

全球兒童疫苗接種率大幅下降，恐增加可預防性疾病感染風險！一項醫學研究指出，全球兒童疫苗接種率過去20年來大幅下降，有近1600萬名兒童從未接種過任何疫苗。如今，全球疫苗免疫聯盟正籌措資金，將在未來幾年內為5億名兒童接種疫苗。

兒童疫苗接種率低

《ABC新聞網》報導，一項醫學研究表明，全球兒童疫苗接種率過去二十年來大幅下降，導致數百萬兒童面臨可預防性疾病感染風險。自1980年以來，儘管接種疫苗的兒童數量幾乎翻倍，但自2010年以來，許多國家的兒童接種疫苗進展卻呈現停滯和倒退。

該研究分析世界衛生組織針對白喉、破傷風、百日咳和麻疹等11種核心疫苗，其在204個國家和地區的疫苗覆蓋率。結果顯示，全球有近1600萬名兒童從未接種過任何疫苗，其中逾一半居住在八個國家：奈及利亞、印度、民主剛果、衣索比亞、索馬利亞、蘇丹、印尼和巴西。

此外，疫苗猶豫、醫療保健機會不均，以及新冠疫情的長期干擾，都是導致疫苗覆蓋率下降的重要因素。其中，至少一劑可預防性疾病的疫苗接種率，在36個高收入國家中有21個國家也出現下降，主要原因來自於人們對疫苗的懷疑日益增加。

2030全球免疫目標

《每日電訊報》報導，世界衛生組織設定的2030年全球免疫目標，即90%以上的人應該完全接種麻疹、白喉、破傷風、百日咳和肺炎球菌病疫苗，然而，隨著全球免疫覆蓋率的下降，將導致疫苗可預防疾病的爆發數量大幅增加。

如今，全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 正在籌措90億美元資金，將在未來幾年內為5億名兒童接種疫苗。對此，蓋茲基金會未來五年內將投入16億美元資金，但如果富裕國家減少承諾，這筆資金將不足以填補富裕國家留下的缺口。

【更多精采內容，詳見 】