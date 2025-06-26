快訊

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

批開民主倒車、思想清洗 蔣萬安嗆賴清德也是「雜質」嗎？

癌細胞才變小！陳文茜「突出現敗血症」 緊急手術曝最新病況

遊日當心！北海道大學外驚見劇毒外來種植物 專家秀超大水泡照示警

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道大學札幌校區出現大豕草蹤跡，其汁液含有劇毒，切勿碰觸。圖／ingimage
北海道大學札幌校區出現大豕草蹤跡，其汁液含有劇毒，切勿碰觸。圖／ingimage

根據日媒「產經新聞」報導，北海道大學近日在札幌校區內驚見「世界上最危險的植物之一」──疑似名為「大豕草（Giant Hogweed）」的植物正在生長，引發校方高度警戒。這種毒性極強的外來植物，其分泌的汁液一旦接觸皮膚並暴露於陽光下，可能引發皮膚嚴重紅腫和起水泡，甚至有失明的風險。

校方表示，6月24日接獲通報指出，札幌市中心北大校園東南側道路沿線，發現疑似大豕草的野生植株，數量超過10株。由於該區域人來人往，不僅有大量學生來來往往，亦為市民常經之處，校方已緊急封鎖周邊，並委託專家進行調查。一旦確認植物種類，將與相關單位協調進一步研商處理應變措施。

據了解，大豕草是繖形科的一種多年生開花草本植物。原產於歐亞大陸高加索及中亞地區，在19世紀引進英國，之後在歐洲繁衍，又被引進美國以及加拿大，在歐美已列為具有極強繁殖力與危害性的雜草。其汁液接觸皮膚後，若再曝曬於陽光下，極易引發劇烈發炎反應，若濺入眼中則可能導致視力受損。

長期觀察北海道植物的專家川崎映在X平台上表示，自己在5月上旬就發現這個奇怪的植物，並貼出手上腫起大水泡的嚇人照片。儘管日本環境省尚未將其列入「防止危害生態系外來種清單」，此事件仍突顯其潛在風險。

北海道植物專家川崎映在社群平台示警大豕草現蹤北海道。圖擷自川崎映X貼文
北海道植物專家川崎映在社群平台示警大豕草現蹤北海道。圖擷自川崎映X貼文

有網友分享，曾在北海道偏遠地區公路沿線多次目睹類似巨型植物，但未意識其毒性，直到此次事件曝光才警覺問題的嚴重性。專家呼籲，民眾若發現類似形狀的大型傘狀花草，切勿觸碰，應立即通知相關單位，以免影響生態與健康。

日本 失明 北海道

延伸閱讀

韓店員跳性感「Terminal Dance」挨批物化女性 官方介入要求影片下架

不是餘震！鹿兒島3天搖逾270次 學者籲提高警覺：可能出現較大地震

自主與家人斷聯…日青少年失蹤比例最高 徵信社曝關鍵在父母

年薪千萬也吃不消！為孩子拚私立名校 日爸媽踏進「看不見的階級戰爭」

相關新聞

遊日當心！北海道大學外驚見劇毒外來種植物 專家秀超大水泡照示警

根據日媒「產經新聞」報導，北海道大學近日在札幌校區內驚見「世界上最危險的植物之一」──疑似「大豕草（Giant Hogweed）」的植物正在生長，引發校方高度警戒。這種毒性極強的外來植物，其分泌的汁液一旦接觸皮膚並暴露於陽光下，可能引發皮膚嚴重紅腫和起水泡，甚至有失明的風險。

厄瓜多頭號逃犯越獄1年多落網 擬引渡至美國受審

厄瓜多總統諾波亞今天宣布，厄瓜多頭號逃犯、黑幫LosChoneros首腦馬西亞士（Adolfo "Fito" Macia...

歐美大學畢業生越來越不值錢？為何薪資溢價大縮水

又到了畢業季。數十年來，通往美好生活的路徑清晰可見：上大學，畢業後找到一份工作，然後看著財富滾滾而來。《經濟學人》報導，今日勤奮的歐美年輕人比過去的選擇似乎更少。何以致此？ 投身科技業？大型科技公司正在裁員。進入公共部門？其聲望已不如從前。成為工程師？從電動車到可再生能源的許多創新如今在中國發生。做律師？人工智慧即將搶走飯碗。更別提成為記者了。

法國科學家發現全新血型 全球已知攜帶者僅一人

提起血型，除了大家熟悉的A、B、O及AB型外，國際輸血學會（ISBT）目前一共認可47種血型系統。不過法國科學家最近日宣布在加勒比海的法國屬地瓜德羅普島（Guadeloupe）發現一種全新血型

玻璃比塑膠瓶更毒？研究揭「微塑膠含量」高50倍 專家教2招降低汙染

一直以來，人們普遍認為玻璃瓶是相對安全且環保的飲品包裝選擇，但一項最新研究卻顛覆這項認知。法國食品安全機構（ANSES）的一項研究發現，玻璃瓶裝飲料中的微塑膠含量，竟然比塑膠瓶或金屬罐裝飲品高出5到50倍，研究團隊坦言結果「出乎意料」，也引發關注。

越南廢8項罪名死刑！最大金融詐欺案女富豪 涉犯120億美元逃死

越南國會今天表示，下個月起廢除侵占和以推翻政府為目的活動等8項罪名死刑。犯下金額高達120億美元、越南歷來最大金融詐欺案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。