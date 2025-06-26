遊日當心！北海道大學外驚見劇毒外來種植物 專家秀超大水泡照示警

根據日媒「產經新聞」報導，北海道大學近日在札幌校區內驚見「世界上最危險的植物之一」──疑似名為「大豕草（Giant Hogweed）」的植物正在生長，引發校方高度警戒。這種毒性極強的外來植物，其分泌的汁液一旦接觸皮膚並暴露於陽光下，可能引發皮膚嚴重紅腫和起水泡，甚至有失明的風險。

校方表示，6月24日接獲通報指出，札幌市中心北大校園東南側道路沿線，發現疑似大豕草的野生植株，數量超過10株。由於該區域人來人往，不僅有大量學生來來往往，亦為市民常經之處，校方已緊急封鎖周邊，並委託專家進行調查。一旦確認植物種類，將與相關單位協調進一步研商處理應變措施。

據了解，大豕草是繖形科的一種多年生開花草本植物。原產於歐亞大陸高加索及中亞地區，在19世紀引進英國，之後在歐洲繁衍，又被引進美國以及加拿大，在歐美已列為具有極強繁殖力與危害性的雜草。其汁液接觸皮膚後，若再曝曬於陽光下，極易引發劇烈發炎反應，若濺入眼中則可能導致視力受損。

長期觀察北海道植物的專家川崎映在X平台上表示，自己在5月上旬就發現這個奇怪的植物，並貼出手上腫起大水泡的嚇人照片。儘管日本環境省尚未將其列入「防止危害生態系外來種清單」，此事件仍突顯其潛在風險。

北海道植物專家川崎映在社群平台示警大豕草現蹤北海道。圖擷自川崎映X貼文

有網友分享，曾在北海道偏遠地區公路沿線多次目睹類似巨型植物，但未意識其毒性，直到此次事件曝光才警覺問題的嚴重性。專家呼籲，民眾若發現類似形狀的大型傘狀花草，切勿觸碰，應立即通知相關單位，以免影響生態與健康。