越南胡志明市登革熱病例激增 多名兒童休克搶救中

越南胡志明市正面臨登革熱疫情考驗，最近一週新增逾500例病例。值得注意的是，許多重症兒童出現休克情況，當地醫療部門對疫情後續發展感到憂心。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，胡志明市疾病防治中心今天公布最新統計數據，胡志明市自6月16日至22日共計通報507例登革熱病例，較過去4週的平均病例數增加了50.9%。

自今年初迄今，胡志明市累計登革熱病例已達9571例。

報導表示，雖然登革熱疫情才剛開始，但情況明顯異常。胡志明市衛生部門持續發出警示，指出病例數急遽上升令人擔憂，特別是在兒童當中出現多起嚴重登革熱休克病例。隨著南越地區進入雨季，登革熱疫情料將更為複雜。

在第一兒童醫院，目前有多名感染登革熱而休克的兒童正在接受治療，這些病童多有生命危險。統計顯示，第一兒童醫院2025年上半年共通報108例登革熱休克病例，較2024年同期成長94.74%。