羅馬邀集知名建築師 打造未來三階段轉型藍圖

羅馬市政府與多位知名建築師合作,公布「未來羅馬」設計藍圖,共分3階段,包括2030年的「即時未來」,2030至2050年的「戰略未來」,及2050年之後的「假設未來」,盼為這座永恆之城做好轉型準備,以因應各種新興挑戰。

這項研究成果由「羅馬050實驗室」(LaboratorioRoma050)與羅馬市長嘉提葉里(Roberto Gualtieri)共同發布。

「羅馬050實驗室」由義籍知名國際建築師博埃里(Stefano Boeri)主持,曾設計台北表演藝術中心的普利茲克建築獎得主庫哈斯(Rem Koolhaas)也出席發布會。

「羅馬050實驗室」研究羅馬城市規劃三階段發展,在第一階段「2030即時未來」製作「轉型地圖輯」(the Atlas of Transformations);在第二階段「2030-2050戰略未來」創作「未來羅馬的壁畫」(Fresco of the Future Rome);在第三階段「後2025想像未來」擘劃「羅馬規章」(Charter for Rome)。

此次計畫有多位知名設計師參與,目標是超越當下短視的邏輯,為未來羅馬勾畫藍圖,並從國際視角,思考應採取哪些具有遠見的政策。

團隊經過長達18個月,與政治、社會、藝文界領域專家對話,最終提出「轉型地圖輯」、「未來羅馬的壁畫」、「羅馬規章」三階段計畫。

其中「轉型地圖輯」描述羅馬市現正經歷的轉型,包括執行中或即將實施的計畫,旨在幫助眾人在複雜現實下釐清方向,認識今日已在刻劃中的未來形象。

「未來羅馬的壁畫」目標是展示戰略願景,根據地圖輯蒐集的計畫,為中長期城市政策提供方向,主要聚焦在水資源工程、考古學遺跡保存和羅馬環城公路交通系統。

「羅馬規章」是一份城市宣言,從大方向提出建議原則、發展路徑,旨在激發思考,引導2050年以後的城市轉型政策。這份宣言建基於前兩階段的計畫,讓大家思考羅馬尚未展現的潛力與深遠使命。

羅馬市長嘉提葉里表示,這是項極具說服力的作品,以羅馬特質為基礎,設計出一座迎向未來的非凡城市,從環保和歷史考古學層面著手,並兼顧生活水準與永續發展。他肯定「這個計畫將使羅馬成為世上最大的城市公園。」