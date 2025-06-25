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玻璃比塑膠瓶更毒？研究揭「微塑膠含量」高50倍 專家教2招降低汙染

聯合新聞網／ 綜合報導
一直以來，人們普遍認為玻璃瓶是相對安全且環保的飲品包裝選擇，但一項最新研究卻顛覆這項認知。示意圖／AI生成
一直以來，人們普遍認為玻璃瓶是相對安全且環保的飲品包裝選擇，但一項最新研究卻顛覆這項認知。示意圖／AI生成

一直以來，人們普遍認為玻璃瓶是相對安全且環保的飲品包裝選擇，但一項最新研究卻顛覆這項認知。法國食品安全機構（ANSES）的一項研究發現，玻璃瓶裝飲料中的微塑膠含量，竟然比塑膠瓶或金屬罐裝飲品高出5到50倍，研究團隊坦言結果「出乎意料」，也引發關注。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，這項研究近期刊登於《食品成分與分析期刊》（Journal of Food Composition and Analysis），由ANSES研究主任杜弗洛斯（Guillaume Duflos）領導，團隊針對市售的檸檬汽水、冰紅茶、啤酒與汽水等常見飲品進行微塑膠含量調查，並比較不同包裝材質的影響。研究顯示，玻璃瓶中的飲料平均每公升含有約100個微塑膠顆粒，明顯高於塑膠瓶與金屬罐裝的平均值。

究竟這些塑膠來自何處？共同研究者伊斯琳．查​​布（Iseline Chaib）指出，這些微塑膠顆粒的形狀、顏色與化學組成都與玻璃瓶蓋外層的油漆相符。研究推測，玻璃瓶在儲存與運輸過程中，瓶蓋間的摩擦可能產生微小刮痕，進而釋出肉眼難以察覺的塑膠微粒，最終進入飲品之中。

令人意外的是，即使在相同包裝材質下，不同飲品的微塑膠含量也存在明顯差異。以玻璃瓶為例，啤酒每公升平均含60個微塑膠顆粒、檸檬汽水為40個、汽水則為30個，而紅酒則幾乎不含微塑膠。至於塑膠瓶與金屬罐裝的飲品，平均每公升僅檢出1.6到4.5顆粒。這些數據的不一致性，目前尚無明確解釋，研究團隊表示仍須進一步分析。

這項研究再次提醒民眾，包裝選擇與使用方式對於食品安全具有關鍵影響，微塑膠可能對人體造成的健康風險日益受到關注。現有研究已指出其可能導致慢性發炎、荷爾蒙失調、DNA損傷、呼吸系統疾病、心血管問題甚至某些癌症。雖然目前尚無全面結論，但ANSES建議消費者採取預防措施，例如飲用前以水與酒精清潔瓶蓋，或簡單地吹掉表面塵屑，據稱能減少高達六成的微塑膠汙染風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

食安 癌症 消費者 汽水 塑膠微粒

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