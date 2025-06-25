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首爾地鐵遭縱火影像曝光 檢方正式起訴6旬嫌犯

中央社／ 首爾25日專電

首爾地鐵5號線列車上月底遭人縱火，檢方今天表示，已正式起訴犯案的60多歲嫌犯，起訴內容新增殺人未遂罪嫌。

首爾南部地方檢察廳表示，負責「地鐵5號線縱火」事件的調查組今天以殺人未遂及放火致傷、違反鐵道安全法等罪嫌，拘留起訴67歲的元姓嫌犯，較警方調查階段新增殺人未遂等罪嫌。

檢方表示，在不特定多數人搭乘的地鐵潑灑汽油、縱火，已經是相當於恐怖攻擊的殺傷性行為，若乘客未能及時躲避，很有可能造成民眾死亡。在檢方公開的事發現場影像中，可以看到與嫌犯同車廂的乘客在他潑灑汽油後慌忙躲避，甚至有一名孕婦因踩到汽油滑倒，所幸及時在火勢燃起的同時甩脫鞋子逃跑。

韓聯社報導，元姓嫌犯5月31日上午8時42分左右在地鐵5號線列車行經汝矣渡口至麻浦站區間時，在車廂中潑灑汽油，涉嫌殺害包括自己在內的160名乘客未遂，並造成6人受傷。

事發後，包括元姓嫌犯在內的23人因吸入濃煙送醫，129人在現場接受治療，一節車廂燒毀，造成3億韓元（約新台幣652萬元）以上財產損失。

據調查，元姓嫌犯因離婚訴訟結果對自己不利而感到不滿，決定自殺同時，為了引起社會關注而計畫在大眾交通工具上犯案。他在犯案前事先購入汽油，在實際犯案的前一天來回搭乘地鐵1號、2號、4號線，伺機犯案。

車廂 殺人未遂 地鐵

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