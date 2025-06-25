英國29歲男腹痛住院3週就去世 疑因1行為致「急性胰臟炎」害命

英國一名29歲男子本來自認身體健康，某天卻感到腹痛難耐，於是緊急就醫，想不到男子雖然年紀輕輕，就在就醫幾週後過世。經醫院檢查，男子是罹患胰臟炎，而這可能與他喜歡喝酒的習慣有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，29歲的迪倫（Dylan Thomas Wakefield）是東約克郡一間酒吧的老闆，今（2025）年4月24日凌晨，他突然感到左上腹劇烈疼痛。由於迪倫自認身體很健康，一開始並不以為意，認為腹痛可能只是胃炎，還自行開車前往醫院。

沒想到醫生診斷後發現，迪倫患有「急性胰臟炎」，也就是胰臟腫脹發炎，可能導致器官壞死或敗血症，情況非常危急。根據調查顯示，英國有近四分之一的胰臟炎病例與酗酒有關，由於酒精會刺激胰臟酶分泌，最後分泌過量，便會反過來侵蝕自身組織。

雖然院方並沒有確定迪倫病發的原因，但他的哥哥內森（Nathan Lamb）認為，這應該跟迪倫過往的飲酒習慣脫不了關係。內森受訪時表示：「他（迪倫）才29歲，根本沒想到會發生這種事。他明明還有大好的未來，真是太不公平了」。

送醫後，迪倫一度血壓驟降，必須緊急接上機器維持生命，雖然兩天後他曾經甦醒，還在臉書報平安，但很快病情又惡化。迪倫就醫三週後，又再度陷入昏迷，最終無力回天，於5月28日病逝。

急性胰臟炎與胃炎的症狀相似，包含腹痛、嘔吐、發燒等，如果延後治療，可能會迅速惡化成壞死性胰臟炎。據英國官方統計，2023年與酒精相關的死亡人數約達10,500人，創歷史新高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康