快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

聽新聞
0:00 / 0:00

抗議人士揚言放充氣鱷魚堵賓客 貝佐斯威尼斯婚禮臨時改場地

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
義大利威尼斯民眾13日聚集，抗議亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士到當地舉行婚禮。法新社
義大利威尼斯民眾13日聚集，抗議亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士到當地舉行婚禮。法新社

亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）本周將在義大利威尼斯舉行為期3天的盛大婚禮慶典，但隨著賓客24日之後陸續抵達，據報貝佐斯被迫更換場地，活動人士宣稱取得一場勝利。

衛報報導，貝佐斯與桑琪士的婚禮主會場原定在威尼斯市中心的16世紀歷史建築「仁慈大會堂」（Scuola Grande della Misericordia），但據抗議團體「貝佐斯無處容身」表示，活動人士威脅要在運河中放滿充氣鱷魚、阻擋名人賓客入場後，這對夫婦最終讓步，將地點改到「軍械庫」（Arsenale）。

活動人士指出，他們不會試圖阻止婚禮，而是將舉辦一場「拒絕貝佐斯，拒絕戰爭」遊行。一位不具名人士表示，他們覺得自己贏得了一場勝利。該人士說：「鱷魚行動可能會讓這座城市留下負面印象，這就是為何婚禮地點會被更換，儘管當局可能聲稱是因為戰爭。」

「軍械庫」是一座歷史悠久的造船廠建築群，周圍環繞著堅固的圍牆，抗議者將更難突破。當地媒體報導，改場地同時也是出於安全考量，因為美國加入了以色列和伊朗衝突，而川普總統長女伊凡卡也於24日抵達威尼斯，當局同時加強全市維安，特別是在猶太社區一帶。

約200名婚禮賓客陸續於24日與25日抵達威尼斯，其中可能還包括科技億萬富豪馬斯克、名媛金．卡戴珊和演員李奧納多．狄卡皮歐；據報將有多達95架私人飛機在威尼斯機場降落。

雖然婚禮的具體日期和細節尚未正式公布，但據信慶祝活動於26日展開，新人27日在聖喬治馬焦雷聖殿（San Giorgio Maggiore basilica）互許終身，盛大的派對則預計於28日舉行。

本身也是百萬富翁的威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）3月證實貝佐斯夫婦將到威尼斯舉行婚禮後，抗議團體「貝佐斯無處容身」隨即成立，市內各處則張貼了貝佐斯頭像搭著藍色起源火箭升空的諷刺海報。

抗議者表示，作為世界遺產的威尼斯長期以來飽受過度觀光之苦，而貝佐斯的婚禮可能進一步將這座城市淪為有錢人的遊樂場。

貝佐斯 婚禮 威尼斯

延伸閱讀

貝佐斯威尼斯婚宴「眾星雲集嗨3天」 當地居民冷回：不是遊樂場

最富有國王不滿足又對他國發動軍事攻擊 錯解讀神諭被反噬…國家徹底毀滅

比貝佐斯有錢10倍！淨資產超過全球十大富豪總和 他卻被人間最平凡1事擊垮

和馬斯克翻臉後 誰會是川普下一位科技界盟友？美媒點名5潛在接替人選

相關新聞

英國29歲男腹痛住院3週就去世 疑因1行為致「急性胰臟炎」害命

英國一名29歲男子本來自認身體健康，某天卻感到腹痛難耐，於是緊急就醫，想不到男子雖然年紀輕輕，就在就醫幾週後過世。經醫院檢查，男子是罹患胰臟炎，而這可能與他喜歡喝酒的習慣有關。

越南廢8項罪名死刑！最大金融詐欺案女富豪 涉犯120億美元逃死

越南國會今天表示，下個月起廢除侵占和以推翻政府為目的活動等8項罪名死刑。犯下金額高達120億美元、越南歷來最大金融詐欺案...

塑膠可做止痛藥？ 大腸桿菌轉化效果佳

塑膠廢棄物經由大腸桿菌催化細胞，竟成為止痛藥的永續原料？愛丁堡大學研究發現，透過「洛森重排」的化學反應可將將PET塑膠轉化為一種新材料，作為製造乙醯胺酚（止痛藥）的原料。對此，該實驗可獲得超過九成的產量，未來有望應用在商業層面。

谷歌工程師殺妻案持電鋸畫面曝光 證人另指他與前女友有聯繫

谷歌前華人工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌在家殺害妻子于軒一(Xuanyi Yu)案件23日於北加聖塔克拉拉郡高...

抗議人士揚言放充氣鱷魚堵賓客 貝佐斯威尼斯婚禮臨時改場地

亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）本周將在義大利威尼斯舉行為期3天的盛大婚禮慶典，但隨著賓...

美國棄嬰後代，跨越百年的DNA尋根之旅

在美國歷史上，曾有數以萬計孤苦無依的的孩子被送上火車，前往素未謀面的家庭，展開全然未知的人生旅程。這項由社會改革者查爾斯．布雷斯（Charles Loring Brace）發起的「孤兒列車」（Orphan Train）社會實驗，使許多參與者命運從此被改寫——有些孩子在新家庭中得到了真摯的疼愛與照顧，有些則成了農場或家中的勞動力，還有一些人遭受了冷漠甚至虐待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。