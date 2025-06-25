抗議人士揚言放充氣鱷魚堵賓客 貝佐斯威尼斯婚禮臨時改場地

亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）本周將在義大利威尼斯舉行為期3天的盛大婚禮慶典，但隨著賓客24日之後陸續抵達，據報貝佐斯被迫更換場地，活動人士宣稱取得一場勝利。

衛報報導，貝佐斯與桑琪士的婚禮主會場原定在威尼斯市中心的16世紀歷史建築「仁慈大會堂」（Scuola Grande della Misericordia），但據抗議團體「貝佐斯無處容身」表示，活動人士威脅要在運河中放滿充氣鱷魚、阻擋名人賓客入場後，這對夫婦最終讓步，將地點改到「軍械庫」（Arsenale）。

活動人士指出，他們不會試圖阻止婚禮，而是將舉辦一場「拒絕貝佐斯，拒絕戰爭」遊行。一位不具名人士表示，他們覺得自己贏得了一場勝利。該人士說：「鱷魚行動可能會讓這座城市留下負面印象，這就是為何婚禮地點會被更換，儘管當局可能聲稱是因為戰爭。」

「軍械庫」是一座歷史悠久的造船廠建築群，周圍環繞著堅固的圍牆，抗議者將更難突破。當地媒體報導，改場地同時也是出於安全考量，因為美國加入了以色列和伊朗衝突，而川普總統長女伊凡卡也於24日抵達威尼斯，當局同時加強全市維安，特別是在猶太社區一帶。

約200名婚禮賓客陸續於24日與25日抵達威尼斯，其中可能還包括科技億萬富豪馬斯克、名媛金．卡戴珊和演員李奧納多．狄卡皮歐；據報將有多達95架私人飛機在威尼斯機場降落。

雖然婚禮的具體日期和細節尚未正式公布，但據信慶祝活動於26日展開，新人27日在聖喬治馬焦雷聖殿（San Giorgio Maggiore basilica）互許終身，盛大的派對則預計於28日舉行。

本身也是百萬富翁的威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）3月證實貝佐斯夫婦將到威尼斯舉行婚禮後，抗議團體「貝佐斯無處容身」隨即成立，市內各處則張貼了貝佐斯頭像搭著藍色起源火箭升空的諷刺海報。

抗議者表示，作為世界遺產的威尼斯長期以來飽受過度觀光之苦，而貝佐斯的婚禮可能進一步將這座城市淪為有錢人的遊樂場。