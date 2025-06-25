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塑膠可做止痛藥？ 大腸桿菌轉化效果佳

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
愛丁堡大學研究團隊利用永續化學方法將PET塑膠轉化為一種新材料，作為製造乙醯胺酚的原料。（Photo by tanvi sharma on Unsplash under C.C License）
愛丁堡大學研究團隊利用永續化學方法將PET塑膠轉化為一種新材料，作為製造乙醯胺酚的原料。（Photo by tanvi sharma on Unsplash under C.C License）

塑膠廢棄物經由大腸桿菌催化細胞，竟成為止痛藥的永續原料？愛丁堡大學研究發現，透過「洛森重排」的化學反應可將將PET塑膠轉化為一種新材料，作為製造乙醯胺酚（止痛藥）的原料。對此，該實驗可獲得超過九成的產量，未來有望應用在商業層面。

乙醯胺酚止痛藥

衛報》報導，愛丁堡大學研究團隊發現一種名為洛森重排的化學反應，該反應在自然界中具有生物相容性，並可在活細胞中進行而不會對其造成傷害。

對此，該團隊利用永續化學方法將PET塑膠轉化為一種新材料，作為製造乙醯胺酚（止痛藥）的原料。

實驗中，研究人員將該物質與大腸桿菌菌株一起培養，並發現其經由洛森重排轉化成對胺基苯甲酸（PABA）。隨後，研究人員對大腸桿菌進行基因改造，使細菌能夠進一步將PABA轉化為乙醯胺酚。

「人們尚未清楚乙醯胺酚來自石油提取。」愛丁堡大學生化科技教授華萊士表示，這項技術將化學和生物學結合起來，透過永續方式製造止痛藥，並可同時清理環境中的塑膠垃圾。

「洛森重排」催化細胞

獨立報》指出，「洛森重排」是在活細胞中發生的一種化學反應，其可以被大腸桿菌中的磷酸鹽分子催化，並會產生對細胞代謝至關重要的含氮有機化合物。科學家解釋，該反應在體內環境條件下發生，對大腸桿菌無毒並由細胞中的磷酸鹽進行催化。

對此，這項實驗所使用的大腸桿菌，其能夠在24小時內將PET原始材料進行轉化，最終產量更高達92%。如今，儘管仍需更多研究才能將該技術應用在商業層面，但該結果已經具有實際應用價值。

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永續 材料 大腸桿菌

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