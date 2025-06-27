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一條手帕害停業…東京老派咖啡館損失慘重 老闆沉痛籲：珍惜老宅

聯合新聞網／ 綜合報導
日本昭和風咖啡館廁所維修費用驚人，店家呼籲客人珍惜使用。示意圖，非當事店家。 圖／ingimage
日本昭和風咖啡館廁所維修費用驚人，店家呼籲客人珍惜使用。示意圖，非當事店家。 圖／ingimage

根據日媒「まいどなニュース」報導，位於東京上野阿美橫町的知名老派咖啡店「珈琲王城」，日前因店內廁所遭異物堵塞導致逆流，不得不緊急停業修繕。事情發生在6月中旬營業時間內，第三代店主玉山先生指出，造成堵塞的不是一般衛生紙，而是一條印有熊貓圖案的手帕。

「珈琲王城」自1975年創業以來，以其昭和風情的復古裝潢，吸引大量國內外遊客。事情發生當天，一名顧客首先察覺廁所異常，通知店員後發現水已從馬桶溢出，流進座位區。玉山先生當下決定提前打烊，聯絡水電修繕業者。經過清理與消毒，店鋪翌日便恢復營業，但玉山坦言：「光是停業的損失、修繕費用及員工薪資補償，整體支出已是相當可觀。」

當得知異物竟是一條可愛的熊貓手帕，玉山不禁思索：「也許是小朋友不小心掉進去的，或許怕挨罵而沒說出口。」因此，他選擇不深究責任，而是將重點放在防範未然。他呼籲客人：「就算是衛生紙，一次大量丟進馬桶也會堵塞，請分批沖水，若真的不慎造成堵塞，請務必第一時間告知。我們這種老店若頻繁發生這種情況，真的會撐不下去。甚至可能被迫調漲價格，對任何一方都沒有好處。」

這場小插曲提醒人們日常生活中的一點疏忽，也可能給經營者帶來莫大壓力。玉山先生希望顧客能共同維護這座充滿昭和風情的時光角落，讓「珈琲王城」得以繼續飄香於阿美橫町。

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