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漫畫預言日本7月大地震 龍樹諒：不一定會發生大事

中央社／ 東京25日專電
龍樹諒的漫畫提到日本7月5日將發生毀滅性大地震，引起不少人擔憂，她本月出版新作，稱當時的作品是出版社主導，也表示「那天不一定會發生大事」。 圖／Ingimage
龍樹諒的漫畫提到日本7月5日將發生毀滅性大地震，引起不少人擔憂，她本月出版新作，稱當時的作品是出版社主導，也表示「那天不一定會發生大事」。 圖／Ingimage

香港最近前往日本的觀光客大幅減少，部分原因是相信了沒有科學根據的「預言」，認為日本7月將發生災難。被視為「預言」源頭的是漫畫家龍樹諒2021年出版的漫畫。她本月出版新作，稱當時的作品是出版社主導，也表示「那天不一定會發生大事」。

1999年出版的「我所看見的未來」因為寫出「大災難在2011年3月」，命中東日本大地震，在地震後引發關注而爆紅。飛鳥新社向龍樹諒提出要出版復刻版，加入新內容，重新編輯成「我所看見的未來完全版」在2021年出版，書腰上寫著「真正的大災難將在2025年7月到來」。

產經新聞報導，龍樹諒這個月出版了新作「天使的遺言」，雖然她沒有撤回「7月大災難」的說法，但對於「7月5日」這個具體日期調整了說法，表示「那天不一定會發生大事」。她也表示，「作品受到高度關注，證明了大家的防災意識提升」。

「我所看見的未來完全版」描繪了她在某年7月5日做的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」、「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」、「太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪大約是東日本大地震的3倍」。

後記中寫道，「如果做夢的日子就是災難實現化的日子，那麼下一次大災難將會是『2025年7月5日』」具體寫出日期。

隨著「7月5日」逼近，這本書在日本國內的銷售也隨之上升，在東京電車內還可以看到廣告。根據飛鳥新社，包含電子書在內，總銷售量已經達到106萬冊。

這本書也有中文版，在香港引發關注，加上有風水師也預言日本將發生大地震，導致訪日人數下滑。根據日本政府觀光局數據，今年5月訪日人數創下歷年新高，唯有香港下降，部分香港航空公司也決定調整，甚至取消暑假日本部分航線。

對於書中內容被廣為傳播，甚至被指影響觀光，龍樹諒透過出版社婉拒採訪，但發表聲明表示，「大家對此事高度關注，證明防災意識正在提升，我對此持正面態度」、「希望在災害發生時有所幫助，也希望能促進大家平時對防災的準備」、「我自己在外出時也特別小心，同時努力做好儲備物資等防災準備」。

她的新作「天使的遺言」封面上寫著，「『我所看見的未來』的作者，真正想傳達的故事」。在作品前言中，她表示，「我所看見的未來完全版」是在出版社的主導下出版，「也有些不是出於我的本意」。

針對「7月5日」這個日期，她說，「我是根據過往經驗，覺得『可能會這樣吧？』我雖然記得有說過，但當時的作業非常緊湊，可能是在匆忙中被寫進去了」，暗示是出版社編輯根據訪談內容整理的結果。

她也否認這個具體日期有意義，表示「做夢的日期」不等於「發生事情的日期」。

香港 日本 地震

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