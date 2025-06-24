南韓LGBTIQ+族群「被消失」 民間團體籲新政府正視

南韓青少年性少數者（多元性別）支援中心叮咚（音譯）今年成立10週年，理事長丁玟錫指出，這10年間多元性別者在南韓處境並無好轉，甚至在教學現場及立法上因所謂的社會共識而「被消失」，呼籲新政府正視這些少數族群權利。

丁玟錫今天出席對外媒記者會，說明LGBTIQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒、其他未明確提及的群體）多元性別族群在南韓處境及「叮咚」提供的相關諮詢與支援現狀。

「叮咚」是南韓唯一一個為陷入生活危機的多元性別青少年族群提供諮詢及支援服務的民間團體，至今年6月為止累計提供6000多件諮詢支援，2024年更是在諮詢及支援件數上達到最高紀錄，其中也包括對因多元性別因素離家生活的青少年的居住支援。

丁玟錫指出，在「叮咚」成立的10年來，多元性別青少年族群的生活處境毫無改善，他們可能因此遭受家庭暴力或學校暴力，但因無法得到周遭人們的支持而不得不脫離家庭、學校，無處可去，但南韓政府至今仍未制定任何支援政策，認為這樣反而會助長同性戀愛、造成性別意識混亂。

多元性別族群的存在也在政府的帶頭下被抹去，包括在學校的性教育中將「戀愛」稱作「男女交往」，隱藏了同性交往的可能性，2022年的新課綱中也將「性少數者」、「性平等」等用語刪除；在學生人權法及明定禁止嫌惡表現的修法時，因「主流」民眾抗議而未納入「性向」等用語。

在這樣的社會氛圍下，多元性別族群的處境愈發惡化，2016年的「南韓成人女同志、男同志、雙性戀者健康研究」指出，南韓的多元性別族群曾產生自殺念頭的可能性，是一般人的7.51倍，嘗試自殺的可能性則是9.25倍。而據2022年調查，南韓的多元性別青年族群中，高達41.5%在一年內曾有過自殺的想法。

「叮咚」法人營運組長劉承喜表示，他們過去會透過舉辦活動，積極尋找需要幫助的青少年，但近期越來越多青少年會主動向需要這類協助的朋友介紹「叮咚」，勸朋友主動尋求協助等。但在整體社會意識上，雖然越來越多公眾人物出櫃，但一般人仍多把他們當作一種「角色」，並沒有真正認知到多元性別族群其實就生活在自己身邊。

適逢新政府上任，「叮咚」呼籲政府修法將禁止因性向、性別認同歧視他人列入學生人權法，並將保障多元性別族群學生權利的內容納入教育基本法中。同時，國家教育中應納入「性少數者」、「性平等」等用語，並檢討校園內的洗手間、更衣室等依性別區分的設施是否造成多元性別族群學生的使用困難。

他們也指出，南韓目前不只缺乏相關政策，連相關調查都相當不足，呼籲女性家庭部進行相關實態調查，編列支援預算，並對青少年相關機構從事人員定期進行關於多元性別青少年族群支援相關的教育。