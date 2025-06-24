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日本百日咳疫情擴大！患者半年突破3萬人 為去年8倍創新高

中央社／ 東京24日專電
日本的百日咳疫情持續擴大，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今天表示，今年罹患百日咳的患者人數已有3萬1966人，約為2024年的8倍，創新高紀錄。 示意圖／路透社資料照
日本的百日咳疫情持續擴大，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今天表示，今年罹患百日咳的患者人數已有3萬1966人，約為2024年的8倍，創新高紀錄。 示意圖／路透社資料照

日本百日咳疫情持續擴大，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今天表示，今年罹患百日咳的患者人數已有3萬1966人，約為2024年的8倍，創新高紀錄。

日本共同通信社報導，JIHS表示，來自全國醫療機關百日咳人數通報顯示，9日至15日百日咳患者2970人，人數僅次於平均一週逾3000人的上週，百日咳疫情持續擴大。

現行百日咳統計方式於2018年實施以來，2019整年百日咳患者1萬6845人寫下當時最高紀錄，如今2025年才半年累計患者人數大幅刷新2019年的紀錄，創新高。

嬰兒若感染百日咳，可能惡化為重症甚至死亡。百日咳患者很多是10歲以下的孩童。在家中，百日咳可能由兄姊傳染給嬰兒。

百日咳菌的傳染力非常強，會透過飛沫等傳染。患者在百日咳潛伏期7至10日之後，會出現感冒的症狀，然後咳嗽愈來愈嚴重。有些嬰兒感染百日咳後會併發肺炎或腦炎。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）呼籲民眾接種疫苗、戴口罩

百日咳 疫情 日本 感冒 患者 咳嗽 口罩

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