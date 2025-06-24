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不是餘震！鹿兒島3天搖逾270次 學者籲提高警覺：可能出現較大地震

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鹿兒島南方群島近日地震不斷。圖為鹿兒島縣一景。 法新社
日本鹿兒島南方群島近日地震不斷。圖為鹿兒島縣一景。 法新社

根據「日本新聞」報導，鹿兒島縣十島村的惡石島自本月21日起，地震活動明顯增加，3天累積超過270次，僅23日當天就觀測到139起，地震強度介於1到4級之間。儘管尚無災情傳出，但鹿兒島氣象台與學者均呼籲當地居民持續保持警覺，並做好防震必要準備。

23日最強的一次地震發生在凌晨0點15分，震央位於惡石島附近，震源深度約10公里，推估規模為芮氏3.6，當地觀測到最大強度為4級，鄰近的諏訪之瀬島也感受到1級震度。鹿兒島地方氣象台表示，這些地震為發生在歐亞大陸板塊內部的內陸型地震，震央集中於吐噶喇群島附近、小寶島北方的海域。

回顧過去，這一地區也曾多次出現類似地震，如2023年9月就觀測到346起，2021年12月則有308起，當時的地震規模達6.1。氣象台指出，這片海域的地震具備「一旦開始，就會十分活躍的特性，是日本其他地區少見的現象。」

鹿兒島大學地震學者仲谷幸浩特任助教分析指出，目前無法僅憑數據判斷這一連串地震的基本機制與停止的時間，但依過往經驗推估，活躍期通常持續數天至一週。他強調：「這類地震並非主震與餘震的結構，而是類似規模的地震頻繁出現，在此期間仍有發生較大地震的可能性，居民應持續提高警覺。」

板塊 日本 地震

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