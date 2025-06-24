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菲律賓南部外海規模6.3淺層地震 未觸發海嘯警報

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部今天發生規模6.3地震，未發布海嘯警報。目前尚未傳出傷亡或災損。

法新社報導，美國地質調查所表示，這起淺層地震震央位於納卯（Davao）地區東方約374公里處。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）通報地震規模為6.4，並稱未觸發海嘯警報。

菲律賓上次發生大地震是在2022年7月的規模7地震，當時在北部艾布拉省（Abra）引發土石流和地裂，至少11人喪命、609人受傷。

菲律賓 美國 地震

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