菲律賓南部外海規模6.3淺層地震 未觸發海嘯警報
美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部今天發生規模6.3地震，未發布海嘯警報。目前尚未傳出傷亡或災損。
法新社報導，美國地質調查所表示，這起淺層地震震央位於納卯（Davao）地區東方約374公里處。
菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）通報地震規模為6.4，並稱未觸發海嘯警報。
菲律賓上次發生大地震是在2022年7月的規模7地震，當時在北部艾布拉省（Abra）引發土石流和地裂，至少11人喪命、609人受傷。
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