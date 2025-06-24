菲律賓南部外海規模6.3淺層地震 未觸發海嘯警報

根據日媒「The Gold Online」報導，越來越多日本中產階級家庭選擇讓子女就讀有名的私立小學，希望孩子有個順利的人生起點。但看似光鮮亮麗的「升學捷徑」，背後卻藏著沉重的經濟壓力，即使是年收入破一千萬日圓（約新台幣兩百萬元）的家庭，也可能在學費與社交成本中喘不過氣。

2025-06-24 07:57