多倫多艷陽下 「愛之日常音樂節」吸引萬人同歡

在多倫多罕見的酷熱艷陽下，結合郭子、黃韻玲、陳建騏等多位台灣知名音樂人與創作者的「愛之日常音樂節」，昨天再次為多倫多當地「大玩音樂祭」壓軸，吸引上萬人到場同歡，大家也相互期許「明年再見」。

包括萬芳、魏如萱、柯智棠、戴愛玲、霜淇淋Sorbet、黃韻玲、阿玲娘、陳建騏以及郭子（郭蘅祈）＋浮花樂團For What等一線音樂人，在北約克（North York）拉士曼廣場（Mel Lastman Square）以超過6小時不斷電的時間，免費唱出眾多膾炙人口的流行歌曲，也引來台下無數觀眾忘情搖擺、唱和。

郭子代表第7屆「愛之日常音樂節」接受中央社訪問時表示，「愛之日常音樂節」今年重返多倫多，一方面是因為去年首度應邀來多倫多參與「大玩音樂祭」壓軸，獲得很大的迴響和好評，所以這次欣然再度應邀；另一方面，台灣是亞洲第一個通過同婚合法化的國家，加拿大多倫多在同婚平權方面非常開放，這樣的跨海交流，就好像是在「交朋友」，第2年再度前來，也是讓彼此更認識彼此。

至於「愛之日常音樂節」以後會不會年年前來多倫多？郭子說，當然很希望「大玩音樂祭」的主辦方能持續主辦並提出邀請；「愛之日常音樂節」的主旨之一就是：「與全世界做朋友」，希望更多人了解「關懷愛滋」議題，明白如何保護自己和了解定期篩檢愛滋病毒（HIV）的重要性，強調多元平權，化解歧視與誤解，用音樂去包容所有事情。

談到美國總統川普當選後，「多元、平等及包容」（DEI）政策遭到反對或撤銷似成趨勢，該如何面對？郭子回應指出，這幾年全世界不管是敵對或戰爭，動盪非常大，但不管外在環境如何改變，最重要的是「知道自己在做什麼」，然後持續往前走，因此，「愛之日常音樂節」也將年年持續做下去。

郭子回憶表示，「愛之日常音樂節」2018年首度舉辦時「還以為撐不了多久，結果一眨眼已到第7屆。既然已經做了這麼多年，那就繼續好好把它做下去！」

「愛之日常音樂節」舉行迄今，參與的歌手和音樂創作人個個都很有來頭，去年來到多倫多演唱的歌手萬芳，一回台就榮獲2024年金曲獎評審團大獎；今年同行來到多倫多的歌手魏如萱，也再次入圍金曲獎最佳華語女歌手。

郭子笑稱，他一直都覺得「愛之日常音樂節」是可以「帶來好運」的音樂節，「每次唱完音樂節的歌手，金曲獎的中標率都很高」，「期待今年魏如萱一回去馬上28號就得獎！」

「大玩音樂祭」主辦方多倫多台灣影展主席徐弘益則表示，今年是「大玩音樂祭」第2年舉辦，因為景氣不好，贊助商和參與攤商都比去年少，辦得很辛苦。但無論如何，大家仍衷心希望為期3天的音樂祭，可以發展成年年把大家聚在一起的「台灣節」活動；至於如何實現這個目標，還需要更多專業人士的參與和民眾攜家帶眷來支持。