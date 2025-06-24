全球最美軍艦結束世界巡旅 榮返義大利家鄉受歡迎

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中央社／ 拉斯佩齊亞24日專電
歷史超過90年的義大利現役最古老軍艦「韋斯普奇號」（Amerigo Vespucci）。歐新社
歷史超過90年的義大利現役最古老軍艦「韋斯普奇號」（Amerigo Vespucci）。歐新社

歷史超過90年的義大利現役最古老軍艦「韋斯普奇號」（Amerigo Vespucci）完成近2年世界巡迴，近日回到其在北義的海港家鄉拉斯佩齊亞（La Spezia），吸引許多遊客爭睹這艘世界最美艦艇。

韋斯普奇號16到22日以拉斯佩齊亞作為巡展最後一站，23日入廠維修，將有長達數月不會再與公眾見面；中央社等外媒記者應邀登艦參觀，見證這艘「義大利海洋大使」的魅力。

拉斯佩齊亞公共工程局長西米諾（Pietro AntonioCimino）向中央社表示，韋斯普奇號環球航行了近2年後，終於返回拉斯佩齊亞，船艦在2023年7月從北義熱那亞（Genoa）出發，在2025年6月返回熱那亞，行跡遍及五大洲、30個國家。

「韋斯普奇號」船上展示一張地圖，標示此趟2023-2025世界巡旅造訪的國家，其中包括日本、新加坡等亞洲港口。

根據韋斯普奇號官網介紹，船艦全名來自15世紀的義大利知名航海家「阿美利戈·韋斯普奇」（AmerigoVespucci），當時新大陸美洲（America）就是以他的名字命名。

回顧「韋斯普奇號」美名的傳奇典故，西米諾描述，1962年，當該船在海上航行時遇到一艘美國航空母艦，美軍指揮官通過無線電詢問對方是誰，當「韋斯普奇號」回答後，美軍回應「你是世界上最美的艦艇」，稱號從此流傳。

「韋斯普奇號」1931年在那不勒斯（Naples）附近皇家海軍造船廠製造，是一艘三桅帆船（擁有前桅、主桅、後桅），可完全靠風帆驅動，但也配備了輔助發動機，確保安全航行。

「韋斯普奇號」年資雖已近95歲，但迄今仍是義大利海軍現役訓練帆船。西米諾說，「海軍學員在登船期間，會做各種訓練，包括擦地板、拉船帆、駕駛，學習所有海軍所需的技能。」

韋斯普奇號持久的貢獻，實踐了船上寫著的義文座右銘:「不在於誰起頭，而在於誰能持之以恆」（Nonchi comincia ma quel che persevera），這句話出自文藝復興著名科學及藝術家達文西（Leonardo da Vinci），強調一個計劃成敗不在於開始，在於能否堅持。

由於船艦是木製的，船帆、繩索每年都需維護，西米諾表示，在22日最後展出後，「韋斯普奇號」會進入拉斯佩齊亞的海軍基地維修，在明年春天做好準備再次啟航。

不少民眾搶在展出最後一刻登艦參觀，一對義大利情侶向中央社表示，他們是拉斯佩齊亞人，從小就常看到或聽到「韋斯普奇號」，但藉著這次巡展，才首次有機會登上艦艇，他們認為「韋斯普奇號」不負世界最美稱號，是「義大利的驕傲」。

義大利 海軍 中央社

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