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被譽為「史上最高智商人類」 南韓科學家：我相信耶穌基督是神

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
金英勳希望自己能帶領更多人認識耶穌。(Photo by Facebook used under Creative Commons license)
金英勳希望自己能帶領更多人認識耶穌。(Photo by Facebook used under Creative Commons license)

「基督就是我的邏輯」！智商高達276的南韓科學家金英勳被譽為「史上最高智商人類」，他近日在社群媒體X上公開表示，他相信耶穌基督是神，至今已吸引逾1,400萬次瀏覽。金英勳並強調要藉此機會帶領更多人認識上帝。

宣稱耶穌是生命與真理

據《美國天主教紀事報》報導，36歲的金英勳17日在X上發文表示，「身為全球智商最高的紀錄保持者，我相信耶穌基督是神，是道路、真理與生命。」截至19日為止，該則貼文已吸引超過1,400萬次瀏覽、25萬個讚。

金英勳智商高達276是歷來最高紀錄，並已獲得多個組織認證，包括Giga Society、門薩國際與世界記憶錦標賽等。金英勳19日再度發文表示，「將藉此機會帶領許多靈魂歸向上帝。」他回覆網友表示，「阿們，基督就是我的邏輯。」在今年2月，他也曾在X發文表示，「上帝存在，百分之百確定。」他最近還提出，「我們的意識不僅是大腦的活動，可能還是量子資訊，也就是死亡之後仍會延續的東西。」

金英勳創辦了NeuroStory，該機構致力於開發以人工智慧(AI)為基礎的大腦健康解決方案，並已獲得南韓政府支持。他同時創立聯合西瑪格智能協會(United Sigma Intelligence Association)，負責推動科學進步，同時降低AI等科技對人類帶來的風險。

畢業於首爾延世大學

據《韓國先驅報》報導，金英勳畢業於首爾延世大學，是南韓唯一同時被「超智社」（Mega Society）與「超巨智社」（Giga Society）接納的成員。去年金英勳在世界記憶錦標賽中創下IQ 276紀錄，因此被主辦單位「世界記憶運動協會」認證為史上智商最高的人，在這之前則是由中澳混血數學家陶哲軒所持有，其智商為230。

金英勳在消息公布後曾表示，「未來我希望運用我的天賦，研究並幫助全球人類提升腦力。」

世界心智運動理事會負責舉辦腦力競賽，由「心智圖」創辦人布詹創立。除了舉辦世界記憶錦標賽外，也負責世界速讀錦標賽及世界心智地圖錦標賽。

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