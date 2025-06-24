年薪千萬也吃不消！為孩子拚私立名校 日爸媽踏進「看不見的階級戰爭」

根據日媒「The Gold Online」報導，越來越多日本中產階級家庭選擇讓子女就讀有名的私立小學，希望孩子有個順利的人生起點。但看似光鮮亮麗的「升學捷徑」，背後卻藏著沉重的經濟壓力，即使是年收入破1000萬日圓（約新台幣200萬元）的家庭，也可能在學費與社交成本中喘不過氣。

42歲、於大型企業擔任管理職位的田中良介（化名）坦言，自己年輕時曾對出身名門私立學校的同儕心生嫉妬，因而立志讓兒子走一條不同的路。於是他與太太決定挑戰私小考試，孩子4歲起就上補習班，父母共同努力，最終如願錄取理想學校。但真正的考驗從入學通知那一刻才開始！僅入學相關支出就超過100萬日圓，接著是每月不斷追加的學費、教材費、設施維護費與捐款，甚至還有幾乎所有學生都參加的50萬日圓（約新台幣10萬元）海外夏令營。

雖然對田中而言，這一切都是為孩子的未來投資，但實際生活卻早已被名校特有的「上流社交圈」與看不見的同儕壓力蠶食。他坦言：「不能讓孩子在朋友面前感到丟臉，這種想法讓人難以抽身。」尤其妻子常和其他同學的媽媽一起去高級飯店的下午茶，每次7000日圓（約新台幣1400元）是普通的開銷，還有課外補習與國外的各種活動，不跟進反而顯得「格格不入」，但自己的戶頭每個月都快被清空。

有網友留言指出，部分名門小學內也有普通上班族家庭，但通常背後仍有富裕的家庭資源支撐。與其過度在意虛榮的社交，不如誠實面對財務狀況，選擇適合自己步調的生活方式。一味迎合外在標準，反而會讓原本的投資未來，變成全家的壓力來源。